El DIM se aferra a la clasificación: cuentas para meterse a playoffs en la última fecha

La fase regular de la Liga BetPlay entra en su punto más emocionante, e Independiente Medellín aparece como uno de los equipos que aún mantiene opciones de clasificar a los playoffs semifinales, aunque con un margen de error prácticamente nulo.

El conjunto antioqueño ocupa actualmente la décima casilla con 26 puntos y una diferencia de gol de +3, en medio de una apretada disputa por los dos últimos cupos disponibles, teniendo en cuenta que ya hay seis equipos clasificados y otros siete siguen con vida.

Equipos que aún pueden clasificar a playoffs de Liga BetPlay

La tabla muestra un panorama bastante cerrado: Internacional es séptimo con 28 unidades, seguido por Santa Fe (26, +5), Cali (26, +4) y Medellín (26, +3). Más abajo aparecen Millonarios con 25 puntos, Bucaramanga con 23 y Águilas Doradas también con 23, aunque con menor diferencia de gol.

En la última jornada, Medellín recibirá a Águilas Doradas en el estadio Atanasio Girardot, en un compromiso que está obligado a ganar si quiere contar con opciones reales de avanzar a la siguiente fase del campeonato.

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Además de su propio resultado, el poderoso deberá estar atento a lo que ocurra en otros escenarios clave, especialmente en los partidos Santa Fe vs Internacional, Tolima vs Cali y Alianza vs Millonarios, duelos que impactan directamente en sus aspiraciones.

Cuentas de Medellín para clasificar a los ocho

En ese sentido, la principal cuenta para Medellín es clara: debe ganar su partido y esperar que Deportivo Cali no gane; o en caso de que lo haga, que no supere al DIM en la diferencia de gol, un factor que puede ser determinante en la definición.

Curiosamente, el resultado entre Independiente Santa Fe y Internacional de Bogotá no condiciona directamente a Medellín, pues si gana Internacional o hay empate, el DIM superaría a Santa Fe; y si gana Santa Fe, superaría a Internacional, siempre y cuando Cali no lo deje atrás en el gol diferencia.

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En caso de que el DIM empate con Águilas, el panorama se complica notablemente para el equipo antioqueño, ya que tendría que esperar que Internacional venza a Santa Fe, y además que tanto Cali como Millonarios no sumen de a tres, es decir, que empaten o pierdan sus respectivos compromisos.

Finalmente, una derrota dejaría sin opciones a Independiente Medellín, que quedaría automáticamente eliminado de la lucha por los playoffs, cerrando así una campaña irregular en la que cambió de director técnico, inclusive.