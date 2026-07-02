El dirigente que asumiría en Millonarios tras su venta

Este jueves 2 de julio, el reconocido periodista deportivo colombiano Carlos Antonio Vélez habló de la posible venta de Millonarios FC, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano.



Un grupo inversor extranjero estaría muy cerca de comprar al conjunto azul de la capital del país. Por un valor que asciende a los 60 millones de dólares, sería vendida la escuadra embajadora.

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Millonarios sería vendido

En uno de los apartados de sus palabras, Carlos Antonio Vélez mencionó el nombre de la persona que llegaría a manejar la institución si se concreta la venta. Se trata de Hugo Varela. Ese se encargaría de Millonarios en representación del grupo inversor.



Hugo Varela es portugués y tiene una amplia experiencia en materia futbolística. Su biografía dice que es un experto en el negocio del fútbol y es un viejo conocido del Porto, club histórico en Europa.

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La persona que manejaría a Millonarios

Tiene más de 18 años de experiencia en la materia, sobre todo en negociaciones, contratos de clubes y relaciones con jugadores. Hugo Varela ha sido clave en docenas de traspasos de futbolistas en el planeta en las últimas dos décadas.



Hugo Varela empezó a laborar como agente de jugadores e intermediario de diferentes equipos a los 22 años. También sabe muy bien el tema de la organización de torneos y es especialista en psicología del deporte.

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La experiencia de Varela

Cabe mencionar que el portugués ha organizado partidos de exhibición para clubes como, por ejemplo: Sporting de Lisboa, Benfica, Real Madrid, FC Barcelona, Grêmio de Brasil y otros más.



Hugo Varela tiene contactos futbolísticos en más de 30 países. Mantiene grandes relaciones profesionales en Estados Unidos, Grecia, Portugal, China, Rusia, España y otras naciones más. Varela 2222habla portugués. inglés, español y francés.