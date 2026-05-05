Atlético Nacional de Medellín e Internacional de Bogotá se tendrán que enfrentar por los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año. El vencedor de esta llave se verá las caras con Deportivo Pasto o Deportes Tolima.



El primer duelo se llevará a cabo el próximo sábado 9 de mayo en la casa del Inter. El cotejo no se disputaría en el estadio Metropolitano de Techo, pues se conoció hace muchas horas que el club capitalino empezó a realizar gestiones para que el juego se realice en El Campín.

Posibilidad alta para El Campín

Hasta el momento, no hay respuesta concreta sobre el tema. Por ahora se sabe que la gestión se continúa realizando. Es muy probable que la postura sea positiva para que el principal escenario deportivo de la capital del país sea la sede del encuentro.



Sin embargo, se espera la oficialización del asunto. Eso es lo que se tiene hasta el momento. Seguramente, en las siguientes horas se hará oficial el estadio en el que Internacional de Bogotá y Atlético Nacional de Medellín chocarán fuerzas.

El favoritismo verde

El equipo antioqueño, que es dirigido por el profesor Diego Arias, es favorito para avanzar de ronda, esto, sobre todo, por la grandeza, la nómina de alta categoría y lo amplia que es, y por cerrar la llave en el estadio Atanasio Girardot.



Y ya que se habla de Atlético Nacional de Medellín, en las últimas horas el club publicó una entrevista de Juan Manuel Rengifo, una de las grandes figuras del plantel profesional, junto a Alfredo Morelos, William Tesillo, Milton Casco y Jorman Campuazano.

Palabras de Juan Manuel

“Me ha dado todo, como persona y como jugador”, manifestó, sobre lo que le ha dado el club. “Verlo lleno y sentir el apoyo de la hinchada es un cambio drástico, algo muy especial”, sentenció, entre otras cosas más, sobre el estadio Atanasio Girardot.



Juan Manuel Rengifo es pedido por muchos hinchas para ser convocado por el director técnico argentino Néstor Lorenzo a la Selección Colombia de Mayores, que en poco tiempo afrontará la Copa del Mundo 2026.