Atlético Nacional de Medellín se va a ver las caras con Internacional de Bogotá por los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año. El equipo capitalino arrancará la serie en condición de local.



El conjunto dirigido por el argentino Ricardo Valiño oficia de local de manera habitual, como bien se sabe, en el estadio Metropolitano de Techo, que tiene una de las mejores gramas del fútbol profesional colombiano. Este escenario deportivo tiene una capacidad de 10 mil espectadores.

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El partido se jugaría en El Campín

Pero el duelo de ida de los cuartos de final vs. Atlético Nacional no se llevaría a cabo en el escenario en cuestión. El compromiso, debido a su importancia y a la oportunidad de obtener una muy buena taquilla, se ejecutaría en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

“Están en comisión en este momento en la capital, pero a falta de oficialización, es muy probable que sea en El Campín el juego entre Inter y Nacional. Posiblemente sábado en Bogotá y martes en Medellín. Esperemos”, informó al respecto la periodista Pilar Velásquez, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Un cambio común

Habrá que esperar para conocer si el asunto se hace oficial o no. Es bien sabido que cuando equipos como Internacional de Bogotá y Fortaleza juegan contra grandes del FPC, solicitan el traslado de la sede para El Campín, que tiene una capacidad para más de 30 mil espectadores.



Pasando ya a lo que será la serie de cuartos de final, Atlético Nacional, en el papel, es el favorito para terminar clasificando a las semifinales. Aunque eso sí, Internacional de Bogotá hará todo lo posible por avanzar de ronda.

¿Nacional juega mal?

La escuadra entrenada por el profesor Diego Arias es de resaltar; además, no solo es candidata a superar la llave, sino que también está llamada a ganar el trofeo de la liga colombiana del primer semestre del año. Se tendrá que ver si esto sucede o no.



Aunque hay un punto negativo para Atlético Nacional y este es que, a pesar de la nómina tan importante y la grandeza, hace un buen tiempo no desempeña un muy buen estilo de juego. Por esto, muchos hinchas quieren que Diego Arias salga del plantel.