Queiroz dio emotivo mensaje y advirtió con salir de Ghana

El futuro de Carlos Queiroz al frente de la selección de Ghana quedó en duda tras la eliminación de las Estrellas Negras en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. El entrenador portugués publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales que fue interpretado como una posible despedida.

Ghana puso fin a su participación en el Mundial el pasado viernes, luego de caer 1-0 ante Colombia, resultado que acabó con el sueño africano de seguir avanzando en el certamen.

El mensaje de Queiroz luego de la eliminación de Ghana

En su publicación, Queiroz dejó una reflexión sobre la campaña realizada y aseguró que se marcha con la satisfacción de haber recuperado el prestigio de la selección. "El fútbol, como la vida, nos enseña una lección eterna: ganas o aprendes", escribió.

El experimentado entrenador, de 73 años, afirmó que cierra esta etapa con orgullo, aunque también con la sensación de que el equipo pudo haber llegado más lejos en la competencia.

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"Para los fans, no podemos reclamar una completa satisfacción deportiva, pero podemos decir con orgullo que honramos los colores de Ghana y restauramos el respeto y la credibilidad de las Estrellas Negras en el mayor escenario del fútbol", manifestó.

Queiroz también aprovechó el mensaje para señalar que el crecimiento del seleccionado no depende únicamente de los resultados deportivos. "El futuro de las Estrellas Negras no se construirá sólo en el campo. El éxito debe comenzar fuera de él, creando el mejor entorno posible para preparar, proteger y desarrollar el extraordinario talento futbolístico de Ghana", expresó.

Además, agradeció a la Federación Ghanesa de Fútbol por la oportunidad de dirigir al combinado nacional y dedicó unas palabras a sus jugadores y colaboradores por el compromiso mostrado durante el proceso mundialista.

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Carlos Queiroz NO ha renunciado a Ghana

Pese al tono de despedida del comunicado, la Federación Ghanesa de Fútbol aseguró que todavía no ha recibido una renuncia formal del entrenador. Incluso, confirmó que Queiroz compartió el mismo mensaje con directivos y miembros del cuerpo técnico antes de hacerlo público.

Según medios locales, la dirigencia se reunirá en los próximos días para analizar el informe deportivo de la Copa del Mundo y definir si buscará la continuidad del estratega portugués, quien llegó al cargo en abril con un contrato inicialmente pactado para disputar el torneo.

Aunque el desenlace dejó a Ghana fuera del Mundial, las Estrellas Negras lograron alcanzar los dieciseisavos de final por primera vez desde 2010, tras superar la fase de grupos como uno de los mejores terceros, un rendimiento que ahora deja abierta la incógnita sobre el futuro de Carlos Queiroz al frente del equipo africano.