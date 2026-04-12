En Águilas Doradas explotan contra el arbitraje en el FPC: "hay algo raro"

Águilas Doradas desperdició una gran oportunidad de afianzarse en el grupo de los ocho al perder en condición de local en la fecha 16 ante Junior de Barranquilla con marcador de 0-3.

Al término del compromiso, Fernando Salazar, máximo accionista del equipo antioqueño, sorprendió con su presencia en la rueda de prensa.

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Salazar aprovechó el espacio con los medios de comunicación para manifestar su inconformismo con el trabajo de los árbitros en el Fútbol Profesional Colombiano y especialmente con el uso que se le da al VAR.

"Manifestar públicamente, con el más absoluto respeto hacia el trabajo de la Comisión Arbitral y a los magistrados que hacen parte de ella. Pero lo que a nuestro juicio lo que puede llegar a ser un trabajo deficiente de la Comisión Técnica, toda vez que durante seis juegos hemos presentado protestas, hemos asistido a la Comisión Arbitral cuando nos lo han permitido", dijo.

El directivo explicó que ya le han hecho llegar varios reclamos a la Comisión Arbitral, al asegurar que se han visto afectados por decisiones en diferentes encuentros.

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"Hemos manifestado nuestras dudas, pero para Águilas se convirtió cada juego en una angustia el tema del arbitraje", agregó.

Finalmente, Fernando Salazar dio a conocer que le pidió a los directivos de Dimayor y Federación Colombiana de Fútbol citara una asamblea para referirse al trabajo de los árbitros y del VAR:

"Hoy nos ganó Junior con argumentos, es un equipo poderoso, pero está cansón el tema y le solicité una asamblea para tratar el tema del VAR, por qué la idea del VAR cuando lo trajimos e impulsamos era para minimizar el error, era para tratar que el fútbol se volviera más justo y Águilas no ha encontrado en esta herramienta el sustento para el alto costo que representa", dijo.

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"Nos informaron que Machado llamó a los árbitros de hoy para solicitar un informe, esperemos qué va a pasar. Le solicitaré al presidente de la FCF y de la Dimayor que por favor citemos a una asamblea de Dimayor y toquemos el tema del VAR y del arbitraje, por que ya se están tocando corazones, cada tres días hay polémicas", sentenció.