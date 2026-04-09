Medellín sufre nueva sanción de la Dimayor

El Comité Disciplinario del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer la resolución 035 de 2026b en la que fue reportado Deportivo Independiente Medellín, que deberá cumplir con una importante suspensión.

Al equipo antioqueño se le castigó con una fecha de suspensión parcial del estadio Atanasio Girardot, después de los hechos ocurridos el pasado 19 de marzo, en e, triunfo 2-0 sobre Junior en partido válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay.

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En dicho partido se registraron algunos desórdenes en un sector de la tribuna occidental, que obligaron a que el árbitro central detuviera las acciones.

A través de las imágenes de la transmisión oficial se conoció que algunos fanáticos de Medellín y Junior se enfrentaron en la gradería, por lo que terminaron invadiendo el terreno de juego.

La suspensión a Medellín

Teniendo en cuenta lo reportado, el Comité Disciplinario del Fútbol Profesional Colombiano castigó a Medellín con una fecha de suspensión parcial de la tribuna occidental baja, así como con una multa de catorce millones siete mil doscientos cuarenta mil pesos ($14.007.240).

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"Sancionar a El Equipo del Pueblo S.A. (“DIM”) con una (1) fecha de suspensión parcial de la plaza conforme se delimita a continuación: Tribuna Occidental Baja (sector 8), así como imponer multa de ocho (8) SMMLV, equivalentes a catorce millones siete mil doscientos cuarenta mil pesos ($14.007.240), por incurrir en la infracción descrita en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 12ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, entre El Equipo del Pueblo S.A. y el Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A", señala la resolución.