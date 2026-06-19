Junior confirma que quiere fichar a Duván Vergara; ¿Cuál es el problema?

Junior de Barranquilla ya dejó atrás el título de la Liga BetPlay-I de 2026 y empezó a trabajar en la nómina que tendrá a su cargo el director técnico Alfredo Arias para la competencia del segundo semestre.

Teniendo en cuenta que el propio Arias se planteó como gran objetivo conseguir el tricampeonato, desde los directivos del club se está en la búsqueda de algunos refuerzos.

Lea también Carlos Bacca rompió su silencio y lanzó mensaje a Junior sobre su futuro

Junior quiere a Duván Vergara

Desde que logró el título al vencer a Atlético Nacional se empezaron a mencionar nombres de jugadores que podrían reforzar la nómina de Junior para el segundo semestre de 2026.

Sin embargo, este viernes 19 de junio se hizo oficial del gran objetivo que tienen los directivos de Junior.

Se trata del extremo de 29 años Duván Andrés Vergara, que según dio a conocer Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, está en carpeta para llegar a Junior en el próximo mercado de fichajes.

Char aseguró en diálogo con Emisora Atlántico que en Junior se espera tener "jugadores que amen" la camiseta y es ahí en donde surge el nombre de Duván Vergara.

"Duván Vergara, ese es un muchacho que ama esta camiseta, que ama mucho esta camiseta y eso le está dando muchos réditos a Junior", dijo.

Lea también Duván Vergara puso fin a los rumores: revelan en qué equipo jugará tras el Mundial

El mandatario de Barranquilla, que ha impulsado a través de la historia varios fichajes de Junior como los de Giovanni Hernández, Teófilo Gutiérrez, Yimmi Chará, Juan Fernando Quintero, entre otros, confirmó de esta manera que el cuadro 'rojiblanco' tratará de concretar el fichaje de Vergara.

¿Cuándo debe pagar Junior para fichar a Duván Vergara?

Duván Vergara, que ha manifestado en reiteradas ocasiones ser hincha de Junior, tiene actualmente contrato con Racing de Argentina, el cual está pactado hasta diciembre de 2028.

Lea también Desde Rusia hay interés por uno de los campeones de Junior

Adicionalmente, el extremo tiene una cláusula de rescisión de contrato que llega a los 15 millones de dólares.

Ante la elevada cifra, se espera que Junior, con gestión del propio jugador, pueda llegar a un acuerdo con Racing para concretar su incorporación.