Junior de Barranquilla está listo para visitar este lunes 8 de junio a Atlético Nacional en el partido de vuelta de la gran final en la Liga BetPlay.

El equipo 'rojiblanco' afronta el compromiso con una ventaja de 3-0 en el marcador global, teniendo en cuenta la victoria lograda en el duelo de ida en el estadio Romelio Martínez.

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¿Cómo manejar la presión?

En la rueda de prensa previa a la final, el director técnico Alfredo Arias explicó que cómo se maneja la presión en Junior.

"En una final se juega todo el trabajo de un semestre. Más que presión, tenemos una responsabilidad al representar una región. Junior representa casi 14 millones de personas", dijo Arias.

El objetivo desde inicio de semestre

Arias aseguró que desde principio de semestre se había planteado el objetivo de lograr el bicampeonato.

"Teníamos un objetivo, el bicampeonato, un sueño que era la Copa, pero el objetivo era este. El mensaje a la afición es de agradecimiento, por que nos han apoyado en todas las canchas. Que confíen en sus jugadores, tienen un equipo valiente. Esos jugadores van a dejar todo en cancha para llevarse el título", afirmó el entrenador.

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La idea de juego que tendrá Junior

El entrenador de Junior explicó que a pesar de tener una ventaja de tres goles, se plantea afrontar el compromiso contra Nacional con la idea de ganar.

"Tengo satisfacción por el trabajo hecho. Sé que no está cumplido por que en este deporte se premia al primero. Vamos a enfrentar a un rival muy bien dirigido, con una plantilla muy buena. Eso nos hace más grande la responsabilidad y sabemos que va a ser muy difícil el desafío, pero estamos listos para asumir", dijo Arias.

"Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en cada partido que hemos jugado de visitante. Vamos a intentar ganar. No hay otro pensamiento que intentar ganar. Vamos a tener más deseos de ganar que miedo de perder", agregó.

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Arias explicó que Junior también trabajará para mantener el cero en su pórtico.

"Es fundamental mantener el cero en los 95 minutos. Intentaremos repetir lo que hemos hecho bien y corregir lo que hemos hecho mal. Es un juego de error y acierto. Estar fuertes dentro de la cancha para ir por la victoria. No consideramos que sea un partido de tres goles, es un partido de nosotros hacer un gol", afirmó.

Nacional vs Junior: hora y cómo VER EN VIVO la final de la Liga BetPlay

El partido entre Atlético Nacional contra Junior por la final de vuelta de la Liga BetPlay se disputa este lunes 8 de junio a partir de las 5:00 de la tarde.

El duelo se podrá VER EN VIVO por Win Sports + y también contará con transmisión ONLINE de Fútbol RCN.