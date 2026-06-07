Nacional Vs Junior: árbitros y VAR confirmados para la final de la Liga BetPlay

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer las designaciones arbitrales para la gran final de vuelta de la Liga BetPlay-I de 2026 entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

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El juez encargado de impartir justicia será Carlos Betancur del departamento del Valle del Cauca.

A Betancur lo acompañarán Sebastián Vela como primer asistente y David Fuentes como segundo asistente.

El cuarto juez será Jairo Mayorga y como encargado del VAR fue nombrado Ricardo García, que tendrá el apoyo de Elkin Abril.

Árbitros para la final de la Liga BetPlay

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Árbitro central: Carlos Betancur

Asistente 1: Sebastián Vela

Asistente 2: David Fuentes

Cuarto árbitro: Jairo Mayorga

VAR: Ricardo García

AVAR: Elkin Abril

Nacional Vs Junior: así está la final de la Liga BetPlay

La final de la Liga BetPlay tiene a Junior con ventaja de 3-0, después de haberse impuesto en el partido de ida con doblete de Luis Fernando Muriel y un tanto más de Bryan Castrillón.

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Nacional Vs Junior: cómo VER EN VIVO la final de la Liga BetPlay

El partido entre Atlético Nacional contra Junior por la final de vuelta de la Liga BetPlay se disputa este lunes 8 de junio a partir de las 5:00 de la tarde. El duelo se podrá VER EN VIVO por la señal de Win Sports+ y también contará con transmisión EN VIVO ONLINE de Deportes RCN.