En Millonarios responden qué pasará con Falcao García

El futuro del experimentado delantero Radamel Falcao García se ha convertido, nuevamente, en un tema de gran expectativa para los hinchas de Millonarios, teniendo en cuenta que su contrato con la institución embajadora termina el 30 de junio de 2026.

Después de no lograr la clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay, quedar eliminado de la Copa Conmebol Sudamericana en la fase de grupos y cumplir con el calendario de la primera ronda en la Copa BetPlay, el propio futbolista puso en duda su continuidad en Millonarios para el segundo semestre de 2026.

Y es que Falcao aseguró que la renovación de su contrato no es un tema fácil, teniendo en cuenta trámites administrativos a los que les deberá encontrar solución con el club bogotano.

A pesar de manifestar en repetidas ocasiones su intención de permanecer en Millonarios, el atacante y el club tienen que resolver el tema del pago al impuesto al patrimonio con el que tendría que cumplir.

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Sin embargo, los valores a pagar no estarían en las finanzas del deportistas y de Millonarios.

En Millonarios ven difícil la continuidad de Falcao

Este jueves 4 de junio, en La Fm Más Fútbol se dio a conocer que desde el interior de Millonarios se ve "muy difícil" concretar la continuidad de Falcao García en el equipo bogotano.

En caso de querer continuar su carrera en Millonarios, tanto del atacante como el club deberán tomar una importante decisión en cuanto al aspecto económico para cumplir, principalmente, con las leyes del país.

Adicionalmente, el director técnico Fabián Bustos aseguró que le gustaría seguir contando con Falcao en el plantel para el segundo semestre.