[VIDEO] Jhon Durán debutó con Benfica y marcó su primer golazo: ilusión a tope en Portugal

A buen tiempo, Al Nassr le encontró la salida a Jhon Jader Durán después de ponerle un ultimátum con el 25 de julio como fecha límite para decidir su rumbo afuera de Arabia Saudita. El colombiano encontró espacio en Benfica de Portugal y ya ilusiona a propios y extraños con la necesidad de afianzarse en Europa.

Y es que, desde la salida de Jhon Durán en 2025 del Aston Villa, en cuestión de un año y medio pasó por equipos como Al Nassr, Fenerbahce y Zenit de San Petersburgo. Le buscaron otro préstamo y Benfica accedió con una cesión por una temporada con opción de compra.

Benfica afrontó el primer reto de la temporada en los Play-Offs de la UEFA Europa League ante St Gallen en condición de visitante. Jhon Durán no fue convocado. Su estreno fue contra Belenenses en un partido amistoso y ahí el antioqueño dejó su sello marcando el cuarto gol.

GOLAZO DE JHON JADER DURÁN CON EL BENFICA

Aunque Benfica jugó en Suiza el jueves, Marco Silva guardó algunos jugadores para el amistoso en el Estadio da Luz contra Belenenses. Jhon Jader Durán entró en el segundo tiempo en un partido que ya estaba liquidado a favor de las ‘Águilas Lisboetas’.

En poco tiempo, el ex Aston Villa dejó su huella en el estadio que lo acogerá durante esta temporada. En una jugada colectiva por la banda izquierda, un centro encontró al colombiano que solo tuvo que empujar la pelota al fondo para marcar el cuarto tanto del Benfica.

Un golazo por la jugada colectiva que cerró Jhon Jader Durán y que ya empieza a dar de qué hablar después de sentir el cariño de todos en un club en el que espera encontrar la revancha en el fútbol europeo.

Además de la anotación de Jhon Jader Durán, el delantero también brindó una asistencia para el quinto gol del Benfica de Gianluca Prestianni. El antioqueño ganó un balón tras el despeje del arquero del Belenenses y ante la salida del guardameta, punteó la pelota para el argentino que con arco vació marcó su doblete.

¿CUÁNDO DEBUTARÁ OFICIALMENTE JHON JADER DURÁN CON EL BENFICA?

Después de estrenarse en condición de local en un amistoso, Jhon Jader Durán tendrá que ser la estrella para revertir el marcador adverso contra el St Gallen por la UEFA Europa League. Benfica perdió 2-1 en Suiza y en Lisboa, Durán tendrá que dejar su sello para mantenerse en una competencia internacional.

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Este partido de vuelta será el jueves 30 de agosto en el Estadio da Luz. La victoria en estos momentos es de St Gallen, mientras que los portugueses tienen que dar el golpe en condición de local para sellar el paso a la fase de liga de la Europa League.

Por su parte, el estreno del delantero antioqueño en la Primeira Liga será el 9 de agosto cuando Benfica reciba la visita del Académico de Viseu Futebol Clube. Marco Silva tendrá que definir en los próximos partidos si salir con Jhon Durán o con Vangelis Pavlidis.