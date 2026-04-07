EN VIVO Liga Betplay: Águilas Doradas vs Bucaramanga - minuto a minuto y goles - fecha 7

Poco a poco los equipos del Fútbol Profesional Colombiano se van poniendo al día con vibrantes partidos que pueden empezar a definir varios aspectos en la clasificación, o bien, que podrían decidir la eliminación de algunas escuadras en la Liga BetPlay.

Justamente, en la Fecha 7 del certamen, Águilas Doradas no pudo jugar su partido contra el Atlético Bucaramanga por un concierto en el Estadio Cincuentenario que ya estaba agendado. Ese recinto deportivo quedó definido como el escenario para disputar los juegos en condición de local del cuadro antioqueño.

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Águilas Doradas necesitará sumar de a tres en este encuentro, dado que el equipo que ahora juega en Medellín necesitará meterse dentro de la zona de clasificados. Por ahora, el equipo dorado está en la casilla 13 con 19 unidades y la victoria le permitiría llegar a la octava posición, dado que, por goles de diferencia superaría a Internacional de Bogotá.

Por su parte, Atlético Bucaramanga también tiene la misma ilusión de Águilas Doradas. Un encuentro completamente directo en la clasificación dentro de los ocho primeros. Los bumangueses necesitan sumar de a tres para ponerse en la séptima casilla superando al Internacional de Bogotá y al Deportivo Cali que bajaría al octavo puesto.

Será un enfrentamiento directo entre estos dos clubes y que puede empezar a definir grandes aspectos con el Atlético Bucaramanga y su director técnico. En caso de que pierdan los santandereanos, podría haber una salida del entrenador que no pasa bien en los últimos resultados obtenidos. Cuando su clasificación parecía un hecho, se empezó a demorar poco a poco.

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A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE ÁGUILAS DORADAS VS ATLÉTICO BUCARAMANGA POR LA LIGA BETPLAY 2026-I ESTE MARTES 7 DE ABRIL

El partido entre Águilas Doradas vs Atlético Bucaramanga en el Estadio Cincuentenario de Medellín arrancará a partir de las 4 de la tarde en horario de Colombia. El juego se podrá ver por la señal de Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ÁGUILAS DORADAS VS ATLÉTICO BUCARAMANGA

Colombia, Ecuador y Perú: 4:00 P.M.

México: 3:00 P.M.

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Bolivia y Venezuela: 5:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 6:00 P.M.