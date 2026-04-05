EN VIVO Liga BetPlay: Cúcuta vs América - minuto a minuto y goles - fecha 16

Nueva fecha de la Liga BetPlay 2026-I con el protagonismo del Cúcuta Deportivo que se verá las caras nada más ni nada menos que con el América de Cali en un vibrante duelo que espera empezar a definir la clasificación escarlata y, que para el cuadro cucuteño también tiene mucha importancia, dado que deben escapar de la tabla del descenso y escalar posiciones.

Cúcuta ha intentado mejorar su rendimiento con Richard Páez, pero el cuadro rojinegro todavía está lejos de la parte de clasificación y, por más de que gane los cuatro partidos que quedan ya no le alcanzará para sellar la clasificación para los Play-Offs de la Liga BetPlay.

Sumar de a tres para el Cúcuta será necesario con esa urgencia de ganar una gran cantidad de puntos para poder salvarse del descenso a final del 2026. Sin embargo, en este primer semestre apenas suman 12 unidades producto de dos victorias, seis empates y siete derrotas.

Por su parte, América de Cali debe sumar de a tres para poder subir a la línea del Deportes Tolima que es tercero en estos momentos con 27 unidades. Si los escarlatas ganan por una diferencia de tres goles, pasarán al cuadro tolimense y ocuparán el podio de la clasificación.

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Para David González también será crucial ganar este partido antes de enfrentar a Macará en un duelo por la Copa Sudamericana en el que debutará en la fase de grupos con la ambición de llegar lejos en los dos torneos. De hecho, si suma de a tres tendría cerca la clasificación definida para las fases finales en Liga BetPlay.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE CÚCUTA DEPORTIVO VS AMÉRICA DE CALI POR LA LIGA BETPLAY 2026-I ESTE DOMINGO 5 DE ABRIL

El partido entre Cúcuta Deportivo vs América de Cali que se jugará en el Estadio General Santander este domingo 5 de abril iniciará a partir de las 4 de la tarde en horario de Colombia. El juego se podrá ver por la señal de Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO CÚCUTA VS AMÉRICA

Colombia, Ecuador y Perú: 4:00 P.M.

México: 3:00 P.M.

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Bolivia y Venezuela: 5:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 6:00 P.M.