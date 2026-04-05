América estaría obligado a hacer la insólita compra de un jugador

América de Cali vuelve a ser el centro de atención en el Fútbol Profesional Colombiano luego de una serie de malos resultados negativos que le estarían complicando su clasificación a la siguiente instancia de la Liga Betplay, pero también por un movimiento que estaría obligado a hacer en el mercado de fichajes.

El equipo de David González para esta nueva temporada dio de qué hablar en cuanto a contrataciones, confirmando buenos movimientos como el de Daniel Valencia, Marlon Torres, Tomás Ángel y Yeison Guzmán, una de las principales piezas en el ataque y por la cual ya tendrían que verse obligados a realizar la opción de compra.

América compraría a Yeison Guzmán tras cumplir con el objetivo deportivo

La 'mechita' se apagó en cuanto a los resultados positivos que había sumado en el inicio de la temporada 2026 y ahora incluso está llegando a peligrar su puesto dentro de los ocho mejores equipos de la Liga Betplay que se quedarían con uno de los cupos para la siguiente instancia.

Sin embargo, hay un jugador que, a pesar de la irregularidad deportiva que han tenido en los últimos duelos, su nivel no baja. Yeison Guzmán es justamente el protagonista, quien arribó en la presente temporada desde el fútbol de Brasil y ha demostrado su gran capacidad goleadora.

El mediocentro de 28 años es de las mejores contrataciones que ha llevado a cabo el equipo 'escarlata' en los últimos años. Previo a su llegada se habría pactado un acuerdo con ciertos "objetivos deportivos", los cuales si se llegaban a cumplir, América debería hacer efectiva una opción de compra.

El jugador llegó en condición de préstamo hasta el mes de diciembre del presente año, pero todo parece indicar que se quedaría, ya que alcanzó el "ítem" de goles anotados. Un total de 10 tantos, nueve de ellos en Liga Betplay y uno en Copa Sudamericana, serían los que le abrirían las puertas en América para continuar jugando por un buen tiempo, ya que el club debería adquirir la ficha deportiva o una parte importante de ella.

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¿Cuál es el valor de Yeison Guzmán en el mercado?

Guzmán se comenzó a valorizar desde su exitosa campaña con Deportes Tolima, lo que le permitió justamente dar el salto al fútbol internacional para jugar con Torpedo de Rusia, saltar hacia el fútbol de Brasil para defender los colores de Fortaleza y terminar en América de Cali con un valor en el mercado de 2.20 millones de euros, según el portal especializado de Transfermarkt.

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Próximo partido de Yeison Guzmán con América de Cali

El siguiente reto de Yeison Guzmán comandando el mediocampo y la ofensiva de la 'mechita' será de regreso en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en donde se medirá en la primera fecha a Macará. Este duelo se disputará en el Estadio Bellavista el jueves 9 de abril sobre las 19:30 hora Colombia.