EN VIVO Liga BetPlay: Fortaleza vs América de Cali - minuto a minuto y goles

Quedan algunos equipos por definir su presencia en los Play-Offs de la Liga BetPlay 2026-I. Uno de ellos es nada más ni nada menos que el América de Cali que necesita solo tres puntos para llegar a los 30 puntos y sellar la clasificación para la siguiente fase.

En la quinta fecha de la Liga BetPlay que tenía agendado un partido entre Fortaleza vs América de Cali en el Estadio Nemesio Camacho El Campín no se pudo jugar por el estado del gramado del recinto deportivo. En esa jornada fueron tres los partidos que quedaron aplazados, y, en su momento, pendientes de nueva fecha en el calendario.

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Para este compromiso, Fortaleza llega a esta instancia con la necesidad de sellar tres puntos para seguir peleando por mínimas chances para poder clasificar a los Play-Offs. Los ‘Atezados’ tienen 19 puntos en este momento, encararán tres partidos y podrían hacer 28 unidades. Este es un puntaje al que podría llegar Millonarios o Bucaramanga también y la diferencia de gol sería clave.

Los 28 puntos pueden ser milagrosos para algunos clubes y Fortaleza tiene todavía esa posibilidad enfrentando al América de Cali, a Medellín de visitante y a Bucaramanga en condición de local.

Por su parte, América de Cali superó a Millonarios en la fecha pasada y ahora tienen una oportunidad de oro en Bogotá para sellar el paso a los Play-Offs de la Liga BetPlay. Tienen 27 unidades en este momento y les queda enfrentar a Fortaleza en El Campín, el clásico ante Deportivo Cali de visitante y finalizarán en casa contra el Deportivo Pereira.

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A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE FORTALEZA VS AMÉRICA DE CALI POR LA LIGA BETPLAY 2026-I ESTE MIÉRCOLES 22 DE ABRIL

El partido entre Fortaleza vs América de Cali por la Liga BetPlay 2026-I que se jugará en el Estadio El Campín arrancará a partir de las 8:30 de la noche en horario de Colombia este miércoles 22 de abril. El encuentro se podrá ver por Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE FORTALEZA VS AMÉRICA DE CALI

Colombia, Ecuador y Perú: 8:30 P.M.

México: 7:30 P.M.

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Bolivia y Venezuela: 9:30 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:30 P.M.