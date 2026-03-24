EN VIVO Liga BetPlay: Junior vs Bucaramanga - minuto a minuto y goles - fecha 13

Mucho se ha hablado de las necesidades que tienen el Junior de Barranquilla y el Atlético Bucaramanga en esta fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I. En este momento los atlanticenses están afuera de los ocho primeros con 19 unidades en la novena casilla, mientras que los bumangueses están en la octava posición con misma cantidad de puntos.

Junior jugará la Copa Libertadores en la fase de grupos, pero, pese a que quedan pocos días para afrontar ese reto internacional ya se empieza a hablar del futuro de Alfredo Arias, entrenador que quedó campeón en el segundo semestre del 2025. Hay quienes dicen en Barranquilla que una caída ante Bucaramanga significaría la salida del estratega.

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La Copa Libertadores se jugará a partir del 5 de abril con la primera fecha y sería descabellado que corten el trabajo de Alfredo Arias, especialmente cuando Junior sigue con esperanzas de clasificar en la novena casilla a un paso del selecto grupo de los ocho.

Por su parte, Atlético Bucaramanga está en estos momentos dentro de los ocho en la octava posición. Infortunadamente, han perdido uno que otro punto clave para poder estar en una casilla mucho más cómoda y con un mejor puntaje. Sin embargo, actualmente son el único club que está invicto.

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Un partido de realidades similares en la tabla de posiciones que espera ser un duelo de 90 minutos atractivo. Además, ambas escuadras vienen cediendo terreno que podría influir directamente con el tema de la clasificación para los Play-Offs de la Liga BetPlay.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE JUNIOR DE BARRANQUILLA VS ATLÉTICO BUCARAMANGA POR LA FECHA 13 DE LA LIGA BETPLAY 2026-I ESTE MARTES 24 DE MARZO

El partido que se disputará este martes 24 de marzo por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I entre Junior de Barranquilla vs Atlético Bucaramanga arrancará a partir de las 6 de la tarde en horario de Colombia. El juego se podrá ver por Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO JUNIOR VS ATLÉTICO BUCARAMANGA

Colombia, Ecuador y Perú: 6:00 P.M.

México: 5:00 P.M.

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Bolivia y Venezuela: 7:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8:00 P.M.