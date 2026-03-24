Presidente de Rivadavia confirmó la situación de Villa con Boca y River Plate

Sebastián Villa se vuelve a robar el protagonismo en el mundo del fútbol tras darse a conocer que no fue convocado a la Selección Colombia para los amistosos de la fecha FIFA del mes de marzo, pero también porque se revivió el tema de su salida de Independiente de Rivadavia.

El goleador sonó fuertemente para la convocatoria de Néstor Lorenzo para los próximos dos amistosos, pero finalmente se quedaría en Argentina, desde donde también se habló sobre el interés que hubo por parte de River Plate y la supuesta negociación con Boca Juniors.

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El presidente de Rivadavia rompió el silencio sobre la negociación de Villa con Boca y River Plate

El mercado de fichajes en el fútbol argentino se agitó fuertemente en el inicio de la temporada 2026 y uno de los nombres que vuelve a aparecer con fuerza es el del colombiano Sebastián Villa. El actual jugador de Independiente Rivadavia que despertó el interés de dos gigantes del Argentina, Boca Juniors y River Plate, lo que pudo abrir un nuevo capítulo en su carrera.

Por el lado de River, el interés también ha sido mencionado en distintos espacios periodísticos, lo que añade un ingrediente extra debido a la histórica rivalidad entre ambos clubes. La posibilidad de que un exjugador de Boca vista la camiseta del cuadro 'millonario' siempre genera polémica, aunque esto no fue lo que provocó que no se concretara el traspaso, sino una serie de irregularidades en la transacción.

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Mientras que por el lado de Boca Juniors, fue el propio presidente del club en el que milita actualmente, quien se encargó de negar que hubo negociaciones con el cuadro 'xeneixe' a pesar del pasado con el que ya contaba Villa allí y lo que pudo acelerar el traspaso.

"Con Boca nunca hablamos, eso fue un rumor de reses, pero con River si tuvimos conversaciones; después no nos pusimos de acuerdo en la transacción y también hubo acercamiento con algunos clubes del exterior".

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¿Cómo le ha ido a Sebastián Villa con Independiente Rivadavia?

El delantero con paso por la Selección Colombia arribó a Independiente Rivadavia en 2024 y desde entonces ya ha tenido la oportunidad de disputar 69 partidos, más de 6.000 minutos dentro del terreno de juego en donde ha podido anotar 10 goles y reportarse con 18 asistencias.

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¿Cuáles son los amistosos a los que no fue convocado Villa?

Los amistosos que se perdería Sebastián Villa con la Selección Colombia como preparación rumbo al Mundial son los siguientes: