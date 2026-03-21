EN VIVO Liga BetPlay: Nacional vs Internacional de Bogotá - minuto a minuto y goles - fecha 13

La Liga BetPlay sigue dando de qué hablar y Atlético Nacional vs Internacional de Bogotá cerrarán la jornada sabatina de la Fecha 13 en un vibrante duelo que tendrá su primer enfrentamiento en un nuevo historial. Un encuentro en busca de la parte alta de la clasificación.

Atlético Nacional llega a este partido con la necesidad de dejar pasar una mala semana en la que perdieron contra Millonarios en uno de los clásicos del Fútbol Profesional Colombiano con un marcador de 3-0. En solo dos partidos contra los albiazules recibieron seis anotaciones y una dura eliminación en Copa Sudamericana.

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Sin Cristian Arango ni Juan Manuel Zapata, pero con el regreso a la convocatoria de David Ospina en plena semana de Fecha FIFA, Nacional espera afianzarse en el liderato de la tabla de posiciones, y jugará con la presión de conocer el resultado de Once Caldas vs Millonarios con la posibilidad de los albos de tomar la primera plaza.

Por su parte, Internacional de Bogotá sigue afianzado en las cuatro primeras casillas gracias a los resultados que obtuvo en las primeras jornadas de la Liga BetPlay. Ese ahorro le da la mano, dado que lleva cuatro empates, dos de ellos en ceros.

Los dirigidos por el argentino Ricardo Valiño no saben lo que es ganar desde el 21 de febrero cuando superaron a Millonarios con un 3-2 en el Estadio Metropolitano de Techo. Si los bogotanos suman de a tres llegarán a 24 unidades, mismas que tienen actualmente su rival en el Atanasio Girardot.

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A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE ATLÉTICO NACIONAL VS INTERNACIONAL DE BOGOTÁ EN LA FECHA 13 DE LA LIGA BETPLAY ESTE SÁBADO 21 DE MARZO

El partido entre Atlético Nacional vs Internacional de Bogotá en el Estadio Metropolitano de Techo este sábado 21 de marzo arrancará a partir de las 8:30 de la noche en horario de Colombia. Podrá ver el juego en la señal de Win Sports + y de Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ATLÉTICO NACIONAL VS INTERNACIONAL DE BOGOTÁ

Colombia, Ecuador y Perú: 8:30 P.M.

México: 7:30 P.M.

Bolivia y Venezuela: 9:30 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:30 P.M.