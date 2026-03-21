EN VIVO Liga BetPlay: Once Caldas vs Millonarios - minuto a minuto y goles - fecha 13

Nueva fecha de la Liga BetPlay 2026-I con Once Caldas y Millonarios que abren la jornada 13 del Fútbol Profesional Colombiano. Un vibrante duelo que tiene como protagonistas a dos clubes que quieren sellar la clasificación de manera anticipada, pero, hay realidades un poco diferentes entre los dos.

Por un lado, está Once Caldas que ha firmado una de las mejores temporadas en los últimos años con 23 unidades en la tercera plaza, y, después de varios años logró tocar el liderato por unas jornadas. Con Jefry Zapata, Dayro Moreno, Luis ‘Niche’ Sánchez y Felipe Gómez han tomado confianza para estar cerca de la zona de clasificación anticipada.

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Millonarios, por su parte también pudo salir del fondo de la tabla desde que se fue Hernán Torres y tomó el equipo el argentino Fabián Bustos. Los albiazules no podrán contar en este encuentro con Leonardo Castro por una sobrecarga ni con Radamel Falcao García que se recupera de una lesión que lo ha mermado de algunos partidos.

En ese orden de ideas, Millonarios tendrá en la nómina titular a un Rodrigo Contreras inspirado en busca de seguir anotando para meterse en la zona de clasificación y afianzarse para que no vuelvan a perder pisada dentro de los ocho primeros de la tabla.

Será un duelo vibrante entre dos instituciones que quieren sellar la clasificación a los Play-Offs y con la revancha de Millonarios, dado que jugar en el Palogrande siempre se le ha hecho difícil en los últimos años.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ONCE CALDAS VS MILLONARIOS POR LA LIGA BETPLAY 2026-I

El partido entre Once Caldas vs Millonarios por la Liga BetPlay 2026-I este sábado 21 de marzo que se jugará en el Estadio Palogrande arrancará a partir de las 6:20 de la tarde en horario de Colombia. Se podrá ver el partido por la señal de Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ONCE CALDAS VS MILLONARIOS

Colombia, Ecuador y Perú: 6:20 P.M.

México: 5:20 P.M.

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Bolivia y Venezuela: 7:20 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8:20 P.M.