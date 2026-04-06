EN VIVO Liga BetPlay: Pereira vs Alianza - minuto a minuto y goles - fecha 6

Poco a poco los partidos pendientes de la Liga BetPlay 2026-I se están poniendo al día con importantes resultados que empiezan a llamar la atención en las diferentes tablas que hay entre las posiciones y la tabla del descenso en la que el Cúcuta salió momentáneamente de la penúltima casilla.

Justamente, este partido entre el Deportivo Pereira vs Alianza Valledupar FC que está pendiente desde la sexta fecha espera dar de qué hablar en la tabla del descenso, dado que los aliancistas se acercan a la parte de abajo y si los resultados siguen sin acompañar a los ‘Matecañas’, el club pereirano quedaría en zona roja a partir del 2027.

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En Yopal, el Deportivo Pereira busca su primera victoria en el torneo después de jugar 14 jornadas, apenas seis empates y ocho derrotas que complican a los dirigidos por Arturo Reyes que necesitan recuperarse de todos los malos antecedentes que ha tenido el cuadro risaraldense desde el final del segundo semestre del 2025.

Por su parte, Alianza Valledupar ha venido de menos a más siendo uno de los pocos clubes que hasta hace poco sumó su primera victoria en el torneo. Los aliancistas apenas suman dos triunfos en la Liga BetPlay, pero el rumbo ha cambiado bastante con la llegada de Camilo Ayala.

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Alianza espera sumar de a tres para escapar de la tabla del descenso que es uno de los principales objetivos de la institución para no caer a la segunda división en el 2027. Por esta razón, este encuentro toma mucha importancia en un momento crucial de la Liga BetPlay.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE DEPORTIVO PEREIRA VS ALIANZA VALLEDUPAR FC ESTE LUNES 6 DE ABRIL POR LA LIGA BETPLAY

El partido de este lunes 6 de abril que se jugará en el Estadio Santiago de las Atalayas de Yopal entre Deportivo Pereira vs Alianza Valledupar FC arrancará a partir de las 3:30 de la tarde en horario de Colombia. El juego se podrá ver por la señal de Win Sports +´y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO DEPORTIVO PEREIRA VS ALIANZA VALLEDUPAR

Colombia, Ecuador y Perú: 3:30 P.M.

México: 2:30 P.M.

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Bolivia y Venezuela: 4:30 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:30 P.M.