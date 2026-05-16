EN VIVO Liga BetPlay: Santa Fe vs Junior - minuto a minuto y goles - semifinal (Ida)

Llegó la hora definitiva en la Liga BetPlay 2026-I para empezar a definir al campeón del primer semestre del año. En estas semifinales hay partidos cruciales que esperan dar de qué hablar y que podría dejar la misma final del fin de año del 2025 entre Santa Fe y Junior de Barranquilla que están encarrilados en busca de disputar el título.

A primer turno, Deportes Tolima tendrá que recibir la visita de Atlético Nacional y la fecha la completará Independiente Santa Fe que será local contra el Junior de Barranquilla por las semifinales de ida de la Liga BetPlay.

Santa Fe tuvo que enfrentar en los cuartos de final al América de Cali iniciando la historia en la capital del Valle del Cauca con un marcador igualado a un tanto. Sin embargo, no hubo piedad en el segundo encuentro en Bogotá con un contundente 4-0 para los cardenales.

En esa llave ante América de Cali, Santa Fe fue superior y sacó provecho con esa igualdad en Cali para hacer las cosas más sencillas en condición de local. Los cardenales tendrán que respetar la casa ante un Junior que le cuesta bastante jugar en el Estadio El Campín ante los albirrojos.

Por su parte, al Junior de Barranquilla le tocó enfrentar a Once Caldas en una serie en la que sacaron la ventaja en Manizales con un gol de Guillermo Paiva. En el segundo partido en el Estadio Romelio Martínez, empataron a dos tantos y se salvaron del tercero sobre el último minuto con la salvada de Mauro Silveira en el penal de Dayro Moreno.

Para este compromiso, Junior llega a Bogotá con varias bajas, entre ellas, las de los dos defensores centrales, Lucas Monzón y Jean Pestaña que recibieron tarjetas amarillas. Acumularon la quinta amonestación y no podrán estar en este duelo. Además, Jesús Rivas salió expulsado y tendrán que pagar una fecha de sanción.

En este 2026, Junior no ha podido con Santa Fe en tres partidos disputados, dos de ellos en Bogotá con triunfos cardenales. Por su parte, en Barranquilla empataron a un tanto, y, posteriormente, los capitalinos se quedaron con el título de la Superliga BetPlay.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTREINDEPENDIENTE SANTA FE VS JUNIOR DE BARRANQUILLA POR LA SEMIFINAL DE LA LIGA BETPLAY 2026-I ESTE SÁBADO 16 DE MAYO

El partido entre Santa Fe vs Junior de Barranquilla por las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I se jugará en el Estadio El Campín de Bogotá. Todo arrancará a partir de las 8:30 de la noche en horario de Colombia. Se podrá ver por Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE SANTA FE VS JUNIOR DE BARRANQUILLA

Colombia, Ecuador y Perú: 8:30 P.M.

México: 7:30 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 9:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:30 P.M.