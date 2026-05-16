EN VIVO Liga Betplay: Tolima vs. Nacional - minuto a minuto y goles - semifinal (Ida)

Llegó la hora definitiva en la Liga BetPlay 2026-I para empezar a definir al campeón del primer semestre del año. En estas semifinales hay partidos cruciales que esperan dar de qué hablar y que podría dejar la misma final del fin de año del 2025 entre Junior y Deportes Tolima que están encarrilados en busca de disputar el título.

A primer turno, Deportes Tolima tendrá que recibir la visita de Atlético Nacional y la fecha la completará Independiente Santa Fe que será local contra el Junior de Barranquilla por las semifinales de ida de la Liga BetPlay.

Deportes Tolima llega a esta instancia después de ser superior en los dos partidos de cuartos de final frente al Deportivo Pasto en una serie en la que se quedaron con el paso a la semifinal gracias a un marcador global de 3-0. No dieron ninguna ventaja para un cuadro pastuso que venía dando de qué hablar en la competencia, especialmente en la fase regular siendo segundo por varias fechas.

Con grandes nombres como Juan Pablo ‘Tatay’ Torres, Adrián Parra, Luis Fernando ‘Chino’ Sandoval, Jersson González, Edwar López, Brayan Rovira, entre otros, quieren dar un golpe en la Liga después del abultado resultado que dejó Nacional contra el Internacional de Bogotá.

Atlético Nacional, por su parte quiere encaminar la serie arrancando en condición de visitante contra un rival con el que ha tenido historias en estas instancias finales. De hecho, los dos últimos títulos del cuadro verdolaga fueron ante los tolimenses. Los antioqueños llegan a esta semifinal metiendo miedo a cualquier rival por el marcador holgado de los cuartos de final.

En la última fecha de los cuartos de final sacaron un resultado holgado de 7- 1 contra Internacional de Bogotá. Además, vale recordar que en los dos partidos, el cuadro capitalino arrancó ganando. En el primero ganaron 1-2 y dejaron la serie con un aplastante 9-2.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE DEPORTES TOLIMA VS ATLÉTICO NACIONAL POR LA SEMIFINAL DE LA LIGA BETPLAY 2026-I ESTE SÁBADO 16 DE MAYO

El partido entre Deportes Tolima vs Atlético Nacional por las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I se jugará en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Todo arrancará a partir de las 6 de la tarde en horario de Colombia. Se podrá ver por Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE DEPORTES TOLIMA VS ATLÉTICO NACIONAL

Colombia, Ecuador y Perú: 6:00 P.M.

México: 5:00 P.M.

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Bolivia, Chile y Venezuela: 7:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:00 P.M.