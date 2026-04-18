EN VIVO Liga BetPlay: Tolima vs Pereira - minuto a minuto y goles - fecha 17

Nueva fecha de la Liga BetPlay con la jornada 17, la antepenúltima del todos contra todos que puede empezar a definir varios aspectos para la clasificación a los Play-Offs. En el caso de Deportes Tolima, los dirigidos por Lucas González esperan sellar el paso de una buena vez para estar más tranquilos en lo que queda.

Deportes Tolima ha tenido un camino irregular en las últimas fechas que han impedido que puedan estar celebrando la clasificación para los Play-Offs de la Liga BetPay. En estos momentos, los tolimenses son cuartos con 27 unidades y necesitarán tres puntos para estar dentro de la siguiente instancia.

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La realidad del Deportivo Pereira es completamente diferente en esta fecha 17 de la Liga BetPlay. Con tantos problemas que ha tenido la institución desde el 2025, los dirigidos por Arturo Reyes son últimos en la tabla de posiciones, y, además, es la única escuadra que no ha podido ganar a lo largo de la competencia.

Últimos en la tabla y sin chances de sellar la clasificación, Pereira quiere poner en problemas la clasificación del Deportes Tolima para la siguiente instancia. Una victoria le podría dar un envión anímico a los pereiranos para terminar lo que resta en esta competencia.

Tolima espera que su plan de sellar la clasificación de manera anticipada no tenga ningún problema. Ganar en el Estadio Manuel Murillo Toro sería ganar ese privilegio de estar en los Play-Offs, y, como si fuera poco, afianzarse después de una derrota ante el Pasto y en la Copa Libertadores con Nacional de Uruguay.

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A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE DEPORTES TOLIMA VS DEPORTIVO PEREIRA POR LA FECHA 17 DE LA LIGA BETPLAY ESTE SÁBADO 18 DE ABRIL

El partido de la fecha 17 entre el Deportes Tolima vs Deportivo Pereira en el Estadio Manuel Murillo Toro se disputará a partir de las 6:10 de la tarde en horario de Colombia. El juego se podrá ver por la señal de Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE DEPORTES TOLIMA VS DEPORTIVO PEREIRA

Colombia, Ecuador y Perú: 6:10 P.M.

México: 5:10 P.M.

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Bolivia y Venezuela: 7:10 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8:10 P.M.