EN VIVO Once Caldas vs Cúcuta Deportivo | Liga BetPlay 2026-II

Regresan las emociones de la Liga BetPlay 2026-II para el Once Caldas y para el Cúcuta Deportivo. Aunque no ha arrancado la competencia para ambas escuadras, ya hay realidades sumamente distintas para los dos. Por un lado, los caldenses están obligados a llegar a las fases finales, mientras que los cucuteños, salvarse del descenso será la prioridad.

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Once Caldas afronta este partido en el Estadio Palogrande con la necesidad de lograr una victoria para que, desde la primera fecha empiece a haber esa confianza en el proyecto de Hernán Darío el ‘Arriero’ Herrera. Los hinchas vienen pidiendo resultados en los cuadrangulares para volver a disputar una final y esto no ha sido posible.

En el mercado de fichajes, Once Caldas se armó con las incorporaciones de Andrés Correa, Edwin Torres, Juan Pablo Nieto y Daniel Londoño. Para este compromiso, Londoño, Correa y Torres fueron convocados por Hernán Darío Herrera,

Cúcuta necesita ganar una gran cantidad de puntos para poder salvarse del descenso que será la máxima prioridad de Richard Páez y sus dirigidos. En el semestre pasado quedaron en la penúltima casilla y no les permitió salir de las posiciones incómodas de la parte de abajo del descenso.

Para este segundo semestre, Cúcuta confirmó la salida de Luifer Hernández, una baja sensible, dado que fue uno de los goleadores del primer tramo del 2026. Además, confirmaron las llegadas de Marlon Carabalí, Carlos ‘Neneco’ Rentería, Hernán Lopes, Samir Mayo, Jader Manyoma y Gustavo Torres.

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Un vibrante duelo para cerrar la primera fecha de la Liga BetPlay este domingo a partir de las 8:15 de la noche en el Estadio Palogrande de Manizales. Partido de realidades y urgencias diferentes para ambas escuadras, pero con la necesidad de arrancar bien el torneo.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER ONCE CALDAS VS CÚCUTA DEPORTIVO ESTE DOMINGO 26 DE JULIO POR LA LIGA BETPLAY 2026-II

El partido en el Estadio Palogrande entre Once Caldas vs Cúcuta Deportivo se podrá ver a partir de las 8:15 de la noche. El juego también tendrá señal de televisión de Win Sports +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ONCE CALDAS VS CÚCUTA

Colombia, Ecuador y Perú: 8:15 P.M.

México: 7:15 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 9:15 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:15 P.M.