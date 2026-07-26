Colombia se viste de oro: cuatro nuevas preseas doradas en los Juegos Centroamericanos

El deporte colombiano sigue celebrando importantes logros con la delegación cafetera que está compitiendo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, República Dominicana. Aunque Colombia cerró el primer día de disciplinas en la cuarta casilla, tiene la oportunidad de seguir escalando posiciones en este domingo 26 de julio.

Durante los primeros deportes el sábado, Colombia logró colgarse una medalla de oro con Walter Vargas que abrió el medallero en la prueba de contrarreloj individual del ciclismo en ruta. Sin embargo, el ciclista de El Carmen de Viboral, Antioquia no fue el único en ganar una presea dorada.

Las emociones continuaron este domingo con nuevas preseas doradas para la delegación colombiana en dos deportes y en cuatro disciplinas diferentes. Además, también hubo medallas de plata que siguen aumentando el medallero para Colombia que sueña con meterse en la parte alta del escalafón que dominan México y Cuba.

Colombia se hizo fuerte en deportes acuáticos con el Waterpolo femenino y con Ski Náutico, tanto masculino como femenino para conseguir otras cuatro medallas de oro para la delegación cafetera.

COLOMBIA SE HACE FUERTE EN EL SKI NÁUTICO

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