EN VIVO Rueda de prensa de Nacional - presentación de Lucas González

Llegó la hora en Atlético Nacional para trazar el camino de la Liga BetPlay 2026-II y de la Copa BetPlay. Tras el subcampeonato, hay nueva vida sin Diego Arias y con la confirmación oficial de la llegada de Lucas González que tenía contrato con el Deportes Tolima.

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Lucas González regresa a Nacional después de haber tenido un corto paso por la institución en el 2021-2022. El entrenador bogotano hizo parte de las divisiones menores como director de metodología y como formador. Justo después de esa experiencia, arrancó su primera experiencia en los banquillos firmando contrato con Águilas Doradas el 30 de diciembre de 2022.

Quedó líder en el torneo, pero no pudo llegar con buen pie para los cuadrangulares semifinales. De ahí pasó al América de Cali, Central Córdoba y Deportes Tolima. Recientemente, el director técnico de 45 años llevó a los tolimenses a los octavos de final de la Copa Libertadores y ahora dirigirá a Nacional.

PRESENTACIÓN OFICIAL DE LUCAS GONZÁLEZ EN ATLÉTICO NACIONAL ESTE JUEVES 9 DE JULIO EN VIVO

Desde hace una semana, Lucas González ya había llegado a un acuerdo oficial para tomar las riendas de Atlético Nacional. Hasta hace unos días, arrancó la pretemporada junto con sus dirigidos conociéndolos y manteniendo la base como objetivo principal.

Tras la oficialización y los primeros entrenamientos, Nacional presentará a Lucas González este jueves 9 de julio a partir de las 11 de la mañana en el canal oficial de YouTube del cuadro antioqueño. Junto con Sebastián Arango, el presidente de la institución y el entrenador empezarán a trazar el segundo semestre.

No solo presentarán al bogotano, sino que pondrán la cara para sacar de dudas a los interesados sobre el mercado de fichajes, la formación y el estilo de juego que quiere imponer en Nacional. Lucas dará a conocer su forma de jugar en estos seis meses y de aquí en adelante hasta junio de 2028 con un contrato de dos años.

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Durante la conferencia de prensa, Lucas González tendrá que convencer desde la primera pregunta, dado que la afición está descontenta por la necesidad de ganar títulos y la caída ante el Junior de Barranquilla golpeó bastante a los hinchas antioqueños.

VÍCTOR MARULANDA TAMBIÉN SERÁ PRESENTADO

Este evento con Sebastián Arango como presidente y con Lucas González como el entrenador principal, también presentará a Víctor Hugo Marulanda que volverá a la institución para tomar la dirección deportiva en lugar del argentino Gustavo Fermani.

Sin duda alguna, parece un acierto por parte de Nacional la confirmación de Víctor Marulanda, un hombre de la casa que conoce muy bien el ADN verdolaga y que, con su visión, seguramente elegirá a los mejores jugadores para el mercado de fichajes. De hecho, el club ya se ha movido con asegurar a César Haydar y los regresos de Kevin Parra, Luis Marquínez y Yeicar Perlaza.

Entre los intereses de Víctor Marulanda y de Lucas González está mantener la base. Por eso renovaron a Edwin Cardona y aseguraron el fichaje oficial de César Haydar al pagar la opción de compra del Kawasaki Frontale de Japón. Además, ya tienen acuerdo con Franco Armani para su regreso.

LOS RETOS QUE TENDRÁ LUCAS GONZÁLEZ EN NACIONAL

Una de las deudas pendientes que tiene Lucas González es nada más ni nada menos que ganar su primer título como entrenador. No lo pudo lograr con Águilas, América, Central Córdoba, ni con Deportes Tolima. Afrontó una final y la perdió con el Junior.

El bogotano llegó a un equipo de mucha exigencia y que está obligado siempre a ganar todos los partidos y los títulos. Lucas González tendrá que generar confianza después de esa derrota ante Junior en la final de la Liga BetPlay. Los hinchas necesitan de los trofeos y los clubes prestigiosos como Nacional también.

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Además, el ex Central Córdoba que fue la única experiencia en el exterior, tendrá que llevar a Nacional nuevamente a una competencia internacional, algo que escaseó en este 2026 por la eliminación en fase previa de la Copa Sudamericana ante Millonarios.

A Lucas González no le van a perdonar nada si no llega a la Copa Libertadores que es la máxima competencia de Sudamérica y que ya ha ganado en dos oportunidades Atlético Nacional.