EN VIVO Sorteo de los Play-Offs de la Liga BetPlay 2026-I

Poco a poco la Liga BetPlay está llegando a su final en el primer semestre con una definición de la fecha 19 vibrante, pero que dejó clasificados a los mismos ocho clubes que arrancaron la jornada. No hubo ningún cambio después de los resultados que hubo más allá de la tercera posición de Once Caldas tras vencer a Nacional.

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Con los duelos del Junior vs Deportivo Pasto y América de Cali vs Deportivo Pereira terminó la fase regular dejando todo para que se conociera la suerte de los ocho clasificados. Deportivo Cali, Deportivo Independiente Medellín, Millonarios y Atlético Bucaramanga quedaron eliminados, pese a las chances que tenían.

Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá se enfrentaron en el Estadio El Campín y los cardenales se quedaron con la victoria con un 3-1 para sellar la clasificación. Pese a la derrota, los ‘Cóndores’ ocuparon esa octava casilla para estar en las fases finales.

¿CUÁNDO ES EL SORTEO DE LOS PLAY-OFFS DE LA LIGA BETPLAY 2026-I?

Justo después del cierre de la fecha con los partidos entre América vs Pereira y Junior vs Pasto, este último que definía la segunda casilla de la tabla de posiciones se llevará a cabo el respectivo sorteo para definir los rivales de los ocho clubes que sellaron el paso a la siguiente instancia.

El sorteo se llevará a cabo el domingo 3 de mayo a partir de las 8 de la noche para conocer de primera mano cómo se jugarán los partidos de cuartos de final, además de las localías para los ocho conjuntos que sellaron el paso. Lo que ya está claro es que Nacional, y Junior tendrán la oportunidad de cerrar los cuartos de final y semifinal de local.

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Así las cosas, el sorteo de la Liga BetPlay en su fase de Play-Offs se desarrollará el domingo 3 de mayo a partir de las 8 de la noche. Ese evento que dará a conocer los duelos directos de cada equipo se podrá ver por la señal de Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL SORTEO DE LA LIGA BETPLAY 2026-I EN PLAY-OFFS

Colombia, Ecuador y Perú: 8:00 P.M.

México: 7:00 P.M.

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Bolivia, Chile y Venezuela: 9:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:00 P.M.