¿Enner Valencia al FPC? Destapan el equipo al que llegaría

En la primera división del fútbol profesional colombiano, aunque ya comenzó la liga del segundo semestre del año, hay varios equipos que siguen trabajando en el mercado de fichajes para terminar de armar un plantel más que competitivo y pelear por todos los títulos posibles.



Una de las posiciones que más se buscan es la del centro delantero. Un caso, por ejemplo, es el del América de Cali, que es dirigido por David Salvador González. El conjunto escarlata hace todo lo posible para poder hacerse con los servicios de un goleador.

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Valencia ha sonado en América

En mercados de fichajes anteriores, en las arcas caleñas sonó que el atacante ecuatoriano Enner Valencia podría reforzar al equipo. Sin embargo, más allá de que pudo haber sido solo un rumor, el asunto no se finalizó concretando.



Enner Valencia, cabe mencionar, estuvo con la selección de Ecuador en lo que fue la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se llevó a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. La España del director técnico Luis de La Fuente fue el equipo que se quedó con el tan anhelado trofeo. En la final, los ibéricos vencieron a la Argentina de Lionel Andrés Messi.

¿Enner llega al FPC?

Y hablando precisamente del delantero ecuatoriano, este empezó a ser noticia en las últimas horas porque salió a la luz el nombre del equipo en el que podría continuar su carrera deportiva. Enner estaría cerca de firmar un nuevo contrato en el fútbol sudamericano.



Aunque muchos amantes del FPC quieren que Valencia termine arribando a un equipo cafetero, al menos por el momento, no será así. Valencia, a sus 36 años, estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Talleres de Córdoba de Argentina. Algunos hinchas del América de Cali, en redes sociales, expresaron que les hubiese gustado su arribo.

El futuro del delantero

“{EXCLUSIVO} #Talleres tiene negociaciones muy avanzadas por Enner Valencia. El delantero es un expreso pedido de Jorge Sampaoli. El DT lo dirigió en #Emelec en el año 2010. Valencia está libre tras su paso por #Pachuca”, informó Germán García Grova a través de su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter.

Las próximas horas, entonces, serán más que importantes para saber si el exjugador Internacional de Porto Alegre de Brasil va a terminar arribando a Talleres de Córdoba. Hay quienes dicen que otros clubes podrían saltar para poder adelantarse con el fichaje. Todo puede pasar.