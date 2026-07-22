Santiago Mele ya no irá a Colo Colo: ¿ahora sí vuelve al FPC?

En los últimos días, se conoció a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter, que el portero uruguayo Santiago Mele iba a continuar su carrera deportiva en Colo Colo de Chile.

Mele ya no va a Colo Colo

Sin embargo, de manera inesperada, esta posibilidad se fue al suelo, esto porque un equipo del fútbol profesional argentino se activó por el guardameta y, al parecer, ya cerró su arribo.



Mele, como bien se sabe, tiene pasado en el Junior de Barranquilla. Algunos hinchas cafeteros esperaban el regreso de Santiago al fútbol profesional colombiano. Sin embargo, esto, aparentemente, no estuvo cerca de darse en ningún momento del mercado de fichajes.

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Mele va para Independiente

Santiago Mele, cabe mencionar, estuvo con la selección de Uruguay en lo que fue la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



El portero charrúa seguirá su carrera en Independiente de Avellaneda, uno de los clubes más grandes del continente americano. La prensa argentina ya ha hecho referencia al traspaso.

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La reseña de la prensa argentina

“El arquero Santiago Mele se convirtió en nuevo refuerzo de Independiente y próximamente se sumará a la institución a préstamo por doce meses desde Rayados de Monterrey de México. Además, tendrá una opción de compra”, reseñó TyC Sports.



“Entre este miércoles y jueves, el futbolista de 28 años arribará al país y estampará la firma. Cabe remarcar que hace unos días tenía todo acordado con Colo Colo de Chile, pero apareció el Rojo y cambió el destino del uruguayo. Mele, quien en el fútbol argentino pasó por Unión entre 2022 y mediados de 2023, disputó 58 encuentros. Antes de eso había tenido experiencia en distintos clubes de Turquía, mientras que también jugó en Fénix de Uruguay, Plaza Colonia, Junior y el conjunto mexicano”, terminó, entre otras cosas más.





