Millonarios anuncia nuevo fichaje: ¿bombazo en el FPC?

Desde hace varios días, se viene diciendo que el defensa central Stiven Barreiro Solís será nuevo jugador de Millonarios FC de Bogotá, equipo que es dirigido por el argentino Fabián Bustos.



Este jueves 23 de julio, se pudo conocer, de acuerdo con varios periodistas que cubren el club embajador, que el jugador, que estuvo un buen tiempo en la liga de México, ya firmó su contrato.

Millonarios anunció a Barreiro

Y bien, instantes después, el conjunto azul de la capital del país hizo oficial el arribo del defensa central de 32. La publicación de Millonarios FC de Bogotá ya suma más de 10 mil visualizaciones.



“Millonarios FC informa que, luego de completar satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y de documentación, Jaine Stiven Barreiro se convirtió en nuevo jugador del equipo. El defensor central firmó su contrato por dos años”, escribió el club.

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¿Cómo le irá al central en el embajador?

“Stiven nació el 19 de junio de 1994 en Santiago de Cali y comenzó su carrera profesional en Deportes Quindío. Posteriormente, defendió los colores de Independiente Santa Fe, Atlas FC, Pachuca y Club León de México, de donde llega procedente”, añadió.

“A lo largo de su trayectoria conquistó la Liga MX, la Leagues Cup y la Liga de Campeones de la Concacaf, consolidando una destacada carrera en el fútbol internacional. El defensor se caracteriza por su experiencia, liderazgo y solidez defensiva, cualidades que respaldan una trayectoria de más de una década en el fútbol profesional”, sentenció.

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¿Millonarios ganará la Liga?

Stiven Barreiro Solís, inicialmente, llegaría a Millonarios FC de Bogotá para ser titular. Con el paso de los partidos, esto se irá ratificando o no. Es un jugador de experiencia, que le puede aportar mucho al conjunto embajador. La escuadra de Fabián Bustos sigue ultimando detalles para lo que será el inicio de la liga colombiana del segundo semestre del año, en la que espera ser más que protagonista.



