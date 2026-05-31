Equipo de la Liga BetPlay anuncia barrida: seis jugadores no seguirán

Quedan todavía dos meses para que arranque el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026 con la necesidad de varios clubes por llegar a las fases finales y pelear por el título a fin de año. Los elencos que no lograron clasificar en este primer torneo ya inician la estructuración de la plantilla con las ausencias e incorporaciones.

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Uno de ellos es nada más ni nada menos que Águilas Doradas, club que se quedó a puertas de los primeros ocho equipos que lograron entrar a los Play-Offs finales. Los dirigidos por Juan David Niño culminaron las 19 fechas de la fase regular en la casilla 12 con 26 unidades, dos menos que el octavo, Internacional de Bogotá.

Águilas Doradas empieza a pasar la escoba en la plantilla pensando en lo que será el segundo semestre y la necesidad de pelear por entrar a los primeros ocho para estar en los cuadrangulares finales y por qué no, instalarse a su primera final en la historia.

LAS SEIS BAJAS QUE TENDRÁ ÁGUILAS DORADAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE

De acuerdo con Alexis Rodríguez, Águilas Doradas tendría cuatro bajas confirmadas en este momento, y faltarían dos salidas más por definir en los próximos días que el club seguramente confirmará de manera oficial. Entre las ausencias, tendría que buscar arquero, delantero y un extremo.

Y es que, según la lista, Águilas Doradas tendrá las bajas de Iván Arboleda, Jorge Obregón, Bryan Urueña y Cristian Cañozales. Bajo este panorama, el club de Rionegro tendría que ir a buscar en el mercado un guardameta para cubrir la salida del ex Millonarios.

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Además de esos cuatro, Alexis Rodríguez indicó que faltarían dos jugadores más, pero que se conocerán en los próximos días de manera oficial. Habrá que esperar los nombres que revelarán pronto para ultimar los detalles en el tema de las salidas e iniciar con la planificación de incorporaciones para el segundo semestre.

LOS FICHAJES QUE QUIERE ÁGUILAS DORADAS

Seguramente, buscarán un arquero para tapar la salida de Iván Arboleda y competir con Andrés Salazar, segundo guardameta de la institución antioqueña. Entre las otras posiciones, Águilas también quiere contratar a un lateral derecho, a un defensor central y dos extremos.

Además de los nombres que hacen falta por definir en el tema de las salidas y que se conocerán pronto, también hay que esperar a que la institución antioqueña saque a la luz los fichajes que tendrá para el segundo semestre con necesidades de clasificación.

Águilas Doradas vino de menos a más en la Liga BetPlay 2026-I y se despidió con una victoria ante el Deportivo Independiente Medellín. Los oriundos de Rionegro, Antioquia quedaron a dos puntos del octavo y tendrán que mejorar lo hecho en este primer semestre para poder sellar la entrada a las fases finales.

ÁGUILAS DORADAS SE QUEDÓ SIN NADA EN EL PRIMER SEMESTRE

No pudieron sellar la entrada a los Play-Offs de la Liga BetPlay y esto significó el tener que participar en la Copa BetPlay desde la primera fase. Águilas Doradas estuvo en el grupo con Deportivo Pereira, Real Cundinamarca, Jaguares de Córdoba e Independiente Yumbo.

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Después de las cuatro fechas disputadas, Águilas Doradas apenas pudo sumar seis unidades. Cerraron la participación invictos con una victoria y tres empates, pero no le alcanzó el puntaje para pasar a octavos de final. Pereira y Real Cundinamarca se quedaron con los dos boletos a la siguiente instancia.