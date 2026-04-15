¿No rinde? Jugador que señalan en Junior por pobre estadística

Junior de Barranquilla cedió sus primeros puntos en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores al perder en condición de visita frente a Cerro Porteño en partido válido por la segunda fecha del grupo F.

Con este resultado, el equipo 'rojiblanco' quedó en la última posición de su zona con un solo punto, ya Sporting Cristal y Cerro Porteño registran una victoria en el certamen y a Palmeiras le falta jugar su encuentro de la segunda jornada.

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La derrota ante Cerro Porteño generó múltiples críticas hacia el grupo de jugadores y al director técnico Alfredo Arias.

A pesar de que se cuestiona el rendimiento grupal, se han dado a conocer fuertes críticas hacia un jugador en específico.

Se trata del delantero paraguayo Guillermo Paiva, quien a pesar de ser un habitual del entrenador Alfredo Arias, no celebra una anotación desde el 26 de noviembre de 2025.

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Paiva, que se ganó la posición de titular en el remate de 2025 por su rendimiento, ha generado críticas por acumular 18 partidos sin marcar.

El más reciente gol del paraguayo fue en el empate 1-1 con Atlético Nacional por los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay de 2025.

Aunque no anota, Paiva sí ha registrado cinco asistencias de gol.

Delanteros de Junior

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Ante la sequía de gol de Guillermo Paiva, Junior de Barranquilla ha acudido al experimentado Teófilo Gutiérrez como delantero titular en la temporada 2026.

Gutiérrez registra seis tantos en la temporada.

La otra alternativa es Luis Fernando Muriel, a pesar de ser fuertemente criticado por su estado físico, ha conseguido ocho tantos.