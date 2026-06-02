Nacional recibió la mejor noticia a horas de la final de Liga: selección le dio la mano

Llegó la hora de la definición en la Liga BetPlay 2026-I con una vibrante definición entre el Junior de Barranquilla contra Atlético Nacional. Se enfrentan los dos Arias, Alfredo, por el equipo atlanticense y Diego por los antioqueños en un juego que tendrá el protagonismo de nóminas estelares para buscar al primer campeón del año.

Lea también Nacional se olvidó de David Ospina tras contundente declaración del técnico

Alfredo Morelos, Cristian ‘Chicho’ Arango, Eduard Bello, Juan Manuel Rengifo en Atlético Nacional y Luis Fernando Muriel, Teófilo Gutiérrez, Carlos Bacca, Cristian Barrios, entre otros en Junior de Barranquilla que esperan ser determinantes en la serie.

Todo arrancará en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla y terminará en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Junior ha sido el mejor visitante del semestre y tendrá que reafirmarlo en el duelo el lunes 8 de junio cuando Nacional cierre de local la llave. Para estos dos duelos, los antioqueños recibieron la mejor noticia.

EDUARD BELLO PODRÁ JUGAR LAS FINALES CON ATLÉTICO NACIONAL

Infortunadamente, Atlético Nacional no podrá contar con David Ospina en la portería por la convocatoria de la Selección Colombia. El guardameta jugó unos minutos en el partido entre los colombianos y Costa Rica previo al Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

También se pensaba que el club no iba a poder contar con la presencia de Eduard Bello, extremo venezolano que fue convocado a la selección para enfrentar a Turquía e Irak en los amistosos premundialistas en los que los turcos e iraquíes harán parte.

Oswaldo Vizcarrondo convocó a Eduard Bello para estos dos duelos y esto significaría la baja del extremo para las finales entre Nacional y Junior de Barranquilla. Los antioqueños intentaron negociar con la Federación Venezolana de Fútbol para poder tener disponible al ex Universidad Católica de Chile en la nómina de convocados y titular.

Lea también Luis Díaz atormenta a Fuad Char y hay arrepentimiento total en Junior

Se especulaba que Eduard Bello podía estar en el primer partido de Venezuela frente a Turquía el sábado 6 de junio y disputar la vuelta de la Liga BetPlay en condición de local el lunes 8. Sin embargo, no había acuerdo todavía. Fue el mismo Bello quien le dio la buena noticia al cuadro antioqueño.

Eduard Bello se plantó con la Federación Venezolana de Fútbol que permitió que el extremo se quedara en Colombia para afrontar los dos retos que definen el título en el primer semestre del 2026. En ese orden de ideas, el extremo podrá ser de la partida en los dos juegos de la Liga BetPlay.

LAS BAJAS QUE TENDRÁ NACIONAL EN LA FINAL VS JUNIOR

Todo arrancará este martes 2 de junio en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla. Nacional podrá contar con Cristian Arango que pagó fecha de suspensión por la tarjeta roja en la primera semifinal ante el Tolima. ‘Chicho’ podría ser opción en la capital del Atlántico.

Además de Cristian Arango, Eduard Bello podrá jugar. El problema tiene que ver con algunas ausencias que tendrá la institución antioqueña para esta primera final a la espera de definir si se pueden recuperar para la vuelta, dado que las bajas responden a lesiones.

Se trata de las lesiones de Milton Casco y Dairon Asprilla. El lateral y el delantero tienen lesiones y no se han recuperado para este primer partido a la espera de poder figurar en el segundo encuentro en Medellín el próximo lunes 8 de junio en el Atanasio Girardot.

La otra baja sensible es la de Simón García. El defensor central tampoco se pudo recuperar y no podrá llegar a tiempo para este vibrante partido en Barranquilla. El zaguero podría ser de la partida en Medellín dependiendo de la evolución de su lesión.