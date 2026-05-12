[Video] Dudamel aprovechó la victoria de Cali para burlase de Lucas González en rueda de prensa

Deportivo Cali celebró su victoria 2-0 frente a Atlético Bucaramanga por la segunda fecha de la Copa BetPlay, pero el foco posterior al partido no estuvo solo en el resultado. En rueda de prensa, el entrenador Rafael Dudamel dejó una frase que generó comentarios por su tono irónico.

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El hecho se presentó el lunes 11 de mayo, tras el triunfo azucarero, cuando el técnico venezolano analizó el segundo gol del compromiso, anotado por Matías Orozco al minuto 62, destacando la construcción colectiva de la jugada.

Dudamel resaltó la secuencia previa al tanto y afirmó: “Hemos mejorado muchísimo en tener mejor secuencia de pase”, subrayando el trabajo táctico del equipo en la elaboración ofensiva.

En ese contexto, añadió: “Si no me equivoco fueron 25 pases antes del gol de Matías (Orozco)”, como argumento para evidenciar la evolución en el funcionamiento del conjunto vallecaucano.

El mensaje de Rafael Dudamel a Lucas González

Sin embargo, el comentario que más llamó la atención fue el que incluyó una referencia directa a Lucas González, actual director técnico del Deportes Tolima.

Entre risas, Dudamel comentó: “Nos faltaron 975 para igualar los 1000 toques de Lucas (González)”, en alusión a una arenga reciente del entrenador del Tolima que dio de qué hablar en el entorno del fútbol colombiano.

La referencia tiene que ver con una instrucción que González dio en una pausa de rehidratación durante el partido Tolima 3-0 Nacional de Uruguay por Copa Libertadores, donde propuso a sus jugadores alcanzar 1000 toques como ejercicio táctico.

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Aunque aquella indicación fue una exageración con fines motivacionales —buscando promover la posesión y el control del juego—, el episodio se volvió controversial en medios y redes sociales.

Hay buena relación entre Dudamel y Lucas González

En este caso, las palabras de Dudamel parecen haber sido dichas en tono distendido, con intención de hacer una broma y, al mismo tiempo, lanzar un mensaje entre líneas a un colega con quien mantiene una relación de respeto profesional.