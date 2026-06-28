José Luis Chunga sería nuevo arquero de un equipo de la Liga BetPlay

José Luis Chunga podría convertirse en uno de los movimientos más llamativos del mercado de fichajes del fútbol colombiano. El experimentado arquero saldrá de Independiente Medellín y ya figura en el radar de otro club de la Liga BetPlay para el segundo semestre de 2026.

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De acuerdo con el periodista Alexis Rodríguez, Internacional de Bogotá tiene al guardameta barranquillero como uno de los principales candidatos para reforzar su arco de cara al segundo semestre.

Aunque por ahora no existe un acuerdo oficial entre las partes, el interés del conjunto capitalino es real y las próximas semanas serán determinantes para conocer si la negociación llega a buen puerto.

Chunga, casi tres años sin jugar

Chunga, de 34 años, no disputa un partido oficial desde hace cerca de tres años debido a una lesión crónica en su rodilla izquierda, problema físico que lo obligó a pasar por varias cirugías y a mantenerse alejado de las canchas.

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La buena noticia para el arquero es que ya recibió el alta médica y se encuentra en condiciones de volver a competir. Esto facilitaría su salida del Independiente Medellín y abriría la puerta para iniciar una nueva etapa en su carrera.

Chunga pasó por Selección Colombia

Antes de sufrir la lesión, José Luis Chunga era considerado uno de los mejores porteros del fútbol colombiano. Su rendimiento incluso le permitió ser convocado a la Selección Colombia y consolidarse como una de las figuras de la Liga BetPlay.

A lo largo de su trayectoria profesional ha defendido las camisetas de Barranquilla FC, Junior, Jaguares de Córdoba, Alianza Petrolera e Independiente Medellín, acumulando experiencia en diferentes clubes del país.

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En caso de concretarse su llegada a Internacional de Bogotá, Chunga tendrá una dura competencia por la titularidad. En el plantel también se encuentran el venezolano Wuilker Faríñez y el arquero colombiano Juan Carrasco.

Por ahora, la posibilidad sigue en etapa de análisis y no hay una decisión. Sin embargo, el interés de Internacional de Bogotá representa una oportunidad para que José Luis Chunga vuelva a la competencia oficial tras un largo proceso de recuperación y busque recuperar el nivel que lo llevó a ser uno de los arqueros más destacados del país.