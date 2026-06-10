Un equipo de la primera división del fútbol profesional colombiano anunció la salida de cinco jugadores. Una barrida total la de este club, que se prepara para lo que será la liga del segundo semestre del año.

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El anuncio de Águilas

Águilas Doradas, hace apenas unos minutos, anunció la partida de los futbolistas. El conjunto del departamento de Antioquia quiere hacer un muy buen remate de año, por eso trabaja en altas y bajas.



“Águilas Doradas informa que los siguientes jugadores no continuarán vinculados a nuestra institución”, comunicó la escuadra antioqueña a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

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Los jugadores que salen del club

Los futbolistas que no seguirán en este club son: Jorge Obregón, Iván Mauricio Arboleda, Bryan Ureña, Cristián Cañozales y Hernán Lopes. Habrá que esperar para conocer dónde seguirán su carrera estos jugadores.

“Agradecemos su profesionalismo, compromiso y entrega durante el tiempo que hicieron parte de nuestra familia dorada. Les deseamos éxitos en sus próximos retos personales y profesionales. ¡Gracias por defender nuestros colores!”, sentenció el equipo.

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Se esperan varios fichajes

Así como se anunciaron las cinco salidas, se espera que en los próximos días Águilas Doradas haga oficial el arribo de varios jugadores. Habrá que esperar para conocer quiénes son los elegidos.



Así como Águilas Doradas, los demás equipos de la primera división del fútbol profesional colombiano trabajan en el mercado de fichajes. Se vienen días movidos en suelo cafetero.



