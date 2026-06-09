Atlético Nacional de Medellín, como bien se sabe, perdió la gran final de la liga colombiana del primer semestre del año ante Junior de Barranquilla. El global terminó 3 goles a 1. En la ida el club paisa perdió y en la vuelta ganó.



Tras la final, muchos hinchas del conjunto verde y blanco esperan que Diego Arias salga del banquillo técnico del club. Y bien, esta situación, de acuerdo con lo comentado, el programa Clásico Paisa estaría cerca de cumplirse.

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Nacional ofertaría por Reinaldo Rueda

De acuerdo con lo mencionado en dicho programa, las directivas de Atlético Nacional estarían evaluando la continuidad del director técnico. A hoy, Diego Arias saldría del equipo.



Y ya que se habla de entrenadores, Atlético Nacional de Medellín le haría una última oferta al técnico que quiere que asuma en el club. Se trata de Reinaldo Rueda Rivera, quien sabe muy bien lo que es dirigir al verdolaga.

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¿Rueda llegará a Nacional?

Las próximas horas y días serán más que importantes para conocer si Reinaldo Rueda Rivera aceptará la propuesta y asumirá el cargo en Nacional. Muchos hinchas esperan que su llegada se concrete.



Pero pasando a temas de la final, tras la vuelta, el portero Mauro Silveira se pronunció ante los micrófonos de Win Sports. El portero de origen uruguayo fue clave en el título del Junior de Barranquilla.

Palabras de Silveira

“Estoy más contento por todo el equipo, por el título. En un año ganamos dos títulos, es increíble, hermoso. Lo vamos a celebrar con todos los compañeros”, manifestó Mauro Silveira, sin rodeos.



“Sacamos un buen resultado en Barranquilla, pero Nacional juega muy bien; con su gente se hace muy fuerte. Nos dominaron casi todo el partido; nosotros hicimos lo que venimos haciendo todo el campeonato, autocrítica, la defensa estuvo espectacular y pudimos sacar este resultado”, añadió.