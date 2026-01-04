Esta es la dura y verdadera razón del posible regreso de Cataño al FPC

Daniel Cataño tendría los días contados en Bolívar de Bolivia. Pese a contar con continuidad, respaldo del cuerpo técnico y un rol protagónico desde su llegada, el volante antioqueño analiza seriamente su salida apenas seis meses después de iniciar su primera experiencia internacional.

El interés desde Colombia no ha tardado en aparecer. Clubes como Deportivo Cali e Independiente Medellín ya han preguntado condiciones, siendo el DIM el que más avanzado estaría en las conversaciones para repatriar al mediocampista ofensivo de 32 años.

El motivo personal que acelera su salida de Bolívar

Durante el fin de semana, Sebastián Olarte, representante de Daniel Cataño, reveló la verdadera razón que llevó al jugador a contemplar su regreso al país. No se trata de lo deportivo ni contractual, sino de un tema de salud familiar que se volvió prioritario.

“Con Dani hay un caso particular, hay un tema de salud de su esposa que se está tratando. La altura de La Paz le ha afectado un tema de vértigo, eso ha hecho que Dani esté pensando en la posibilidad de volver. A la esposa hay que hacerle un tratamiento, porque no es recomendable que ella esté en la altura, a 4.200 metros”, explicó el agente en diálogo con Caracol Radio.

Olarte fue claro en señalar que la decisión no responde a incomodidades en el club boliviano, sino a la necesidad de encontrar un entorno adecuado para el tratamiento médico. “Bajo esa premisa estamos mirando cómo podemos encaminar las cosas para que él pueda estar tranquilo, su esposa tener el tratamiento y él seguir con su vida normal”, agregó.

Medellín toma ventaja y Cataño haría un sacrificio económico

Aunque el representante evitó confirmar nombres, sí dejó claro que hay varios equipos del FPC interesados en contar con el volante. Entre ellos, Independiente Medellín aparece como el mejor posicionado, teniendo en cuenta la necesidad urgente del club por un creativo tras la salida de Jarlan Barrera.

“Dani es un jugador con una categoría enorme. En Colombia hay muchos equipos interesados en poder contar con él. Vamos a ver los equipos que más se acomoden al tratamiento de su esposa”, señaló Olarte, dejando la puerta abierta a un pronto regreso.

Incluso, el factor económico no sería un obstáculo. El propio agente reconoció que Cataño estaría dispuesto a hacer un esfuerzo salarial con tal de priorizar la situación familiar. “El salario de Cataño es alto para el fútbol colombiano, pero él, por la situación de su esposa, estaría dispuesto a ceder una parte importante”, concluyó.

El posible regreso de Daniel Cataño al FPC no pasa por una decisión deportiva, sino por una situación personal de peso que cambió sus prioridades. Con Independiente Medellín atento y el jugador dispuesto a ceder en lo económico, todo apunta a que el 2026 podría marcar el retorno del volante a Colombia, en busca de estabilidad familiar y continuidad futbolística.