¿Se acerca el regreso de Cataño? Equipo grande pagaría a Bolivar

El futuro de Daniel Cataño podría dar un nuevo giro en este mercado de pases. Aunque el volante atraviesa un buen momento en Bolívar, su nombre vuelve a sonar con fuerza en el fútbol profesional colombiano, donde un club histórico ya se mueve para concretar su regreso.

Medellín aparece como principal interesado

Según informó el periodista Julián Capera, Independiente Medellín está muy interesado en fichar a Daniel Cataño y ya habría iniciado contactos para evaluar su regreso al país. El Poderoso busca con urgencia un volante creativo, y el perfil del exMillonarios encaja en lo que necesita el equipo para afrontar Liga BetPlay y Copa Libertadores en 2026.

El DIM estaría dispuesto incluso a pagar una compensación económica a Bolívar para terminar de manera anticipada el contrato del jugador, que todavía tiene vigencia por algunos años más.

Cataño también ve con buenos ojos volver

Más allá del interés del club antioqueño, el propio Cataño estaría dispuesto a hacer un esfuerzo personal para regresar al FPC y asumir un segundo ciclo en Medellín. Su primera etapa en el DIM (2017–2018) no fue la mejor en números, pero luego relanzó su carrera en Deportes Tolima, donde fue campeón, y más tarde brilló en Millonarios.

La posible llegada del mediocampista estaría directamente relacionada con la salida de Jarlan Barrera, quien no arregló su continuidad y dejó vacante el rol de 10 en el equipo rojo.

Daniel Cataño podría estar cerca de cerrar su breve etapa en el fútbol boliviano y volver a Colombia para asumir un nuevo reto con Independiente Medellín. Aunque aún no hay acuerdo cerrado, el interés es real, las necesidades están claras y el mercado apenas comienza, por lo que su regreso al FPC parece cada vez más posible.