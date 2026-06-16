Los cuatro refuerzos que buscaría Santa Fe para el segundo semestre

Independiente Santa Fe ya trabaja en la planificación deportiva para el segundo semestre de 2026 y tiene claro cuáles son las posiciones que pretende reforzar de cara a una campaña en la que afrontará tres competencias oficiales.

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A Santa Fe llegarían al menos cuatro jugadores

La prioridad del cuadro cardenal pasa por incorporar, al menos, cuatro futbolistas. La dirigencia y el cuerpo técnico evalúan alternativas para sumar un defensa central, un lateral izquierdo, un extremo y un centrodelantero durante el actual mercado de fichajes.

Uno de los aspectos que más atención genera en la búsqueda es el de la zaga. Santa Fe pretende contratar un defensor central, preferiblemente de perfil zurdo, con el fin de encontrar un remplazo para Juan Sebastián Quintero, quien se perderá el resto de año por lesión.

Asimismo, el club considera necesario fortalecer la banda izquierda con la llegada de un lateral que aporte variantes tanto en fase defensiva como en proyección ofensiva; y se contempla la salida de Jeison Angulo.

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En ataque también se contemplan movimientos. La idea es sumar un extremo que entregue profundidad por los costados y un delantero centro que aumente la competencia en la zona ofensiva. Es posible que Edwin 'Shirra' Mosquera salga a préstamo.

Por ahora, la institución analiza distintos nombres y alternativas disponibles en el mercado, que apenas comienza a tomar forma de cara al segundo semestre del año.

Mientras se estudian posibles incorporaciones, el técnico Pablo Repetto ha sido claro en su intención de conservar la base del equipo que viene trabajando. El entrenador considera fundamental mantener el grueso de la nómina para afrontar los desafíos que se avecinan.

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Eduardo Méndez apunta a mantener la base de la nómina

En esa misma línea, el presidente Eduardo Méndez ha manifestado que hará todo lo posible para evitar la salida de los jugadores más importantes de la plantilla, entendiendo que la continuidad del proyecto deportivo es una de las prioridades del club.

Santa Fe tendrá un calendario exigente durante el segundo semestre, pues competirá simultáneamente en la Liga BetPlay, la Copa BetPlay y la Copa Sudamericana, situación que obliga a contar con una nómina amplia y competitiva.

Santa Fe puso en venta sus abonos para el segundo semestres

Mientras se esperan anuncios sobre los primeros refuerzos, la institución también adelanta la venta de abonos para nuevos y antiguos aficionados. El paquete incluye doce partidos del segundo semestre: diez de Liga BetPlay, uno de Copa BetPlay y uno de Copa Sudamericana. Además, en caso de avanzar de fase en cualquiera de los torneos, los abonados tendrán prioridad y posibles beneficios económicos para adquirir las entradas de los compromisos adicionales.