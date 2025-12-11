⁠“Estamos preparados”: La seguridad de Lucas González antes de la final

A pocas horas del primer capítulo de la final de la Liga BetPlay, el Deportes Tolima habló con una seguridad que llamó la atención.

Lucas González y Anderson Ángulo se pararon frente a los micrófonos con un mensaje claro, el equipo llega preparado, convencido y sin intención de cambiar nada.

El técnico defendió el proceso, los jugadores resaltaron la idea de juego, y entre líneas dejaron una advertencia para Junior, el Tolima sabe exactamente cómo atacarlos y cómo defenderse del tiburón.

Lucas González: convicción total, cero excusas y una idea intocable

El entrenador del Tolima fue directo desde el primer minuto. Para él, no existe un momento puntual que explique el buen presente del equipo:

“Desde el inicio dije que no íbamos a encajar goles”, recordó.

Y los números lo acompañan, 38 puntos en el todos contra todos, solo un gol recibido en cuadrangulares y una identidad clara.

González insistió en que el éxito no pasa por una figura, sino por un equipo que entendió su filosofía:

“No somos de individualidades… iniciamos desde atrás, todos presionamos, todos jugamos”.

Sobre la final, no se escondió, quiere ganar, pero entiende que “el cómo” importa.

Analizaron a Junior a fondo, conocen sus virtudes y debilidades, y buscarán poner las probabilidades de su lado.

También habló de su rol como entrenador y lo que significa dirigir sin haber sido futbolista profesional de élite:

“Yo no me gano el respeto por mi carrera, sino por credibilidad. Mi paso por Argentina fue fundamental para llegar a esta final”.

Y aunque Junior llega con más presupuesto y plantel, González fue claro al respecto:

“El rótulo de favorito lo tiene el equipo con más presupuesto… pero un equipo que juega bien puede contrarrestar eso”.

La calma del técnico para la final es absoluta. Incluso dejó en misterio la titular en el arco:

“Neto o Fiermarín… ni ellos lo saben todavía”.

Sobre cambios, cero.

“Sería absurdo cambiar algo ahora. Sabemos qué hacer. Somos muy buen visitante”.

Y cerró con una frase que resume el espíritu del Tolima:

“Estamos listos. Sabemos cómo juega Junior y cómo contrarrestarlo. Intentaremos aprovechar los espacios y que no nos muerda el tiburón”.

Anderson Ángulo: defensa sólida, liderazgo y una idea que cambió al equipo

El capitán fue tan sereno como su técnico, reconoció que Tolima llega con un trabajo defensivo excepcional, incluso con muchas variantes durante el semestre.

Sobre el ataque de Junior, Ángulo no minimizó el reto:

“Tienen jugadores muy peligrosos, como Enamorado y Paiva, vamos a intentar contrarrestarlos”.

Destacó que la defensa no es tarea de cuatro hombres, sino de todo el equipo, gracias a una estrategia novedosa:

“Implementamos una forma de cubrir el área que yo no conocía. Eso ha sido clave”.

Negó cualquier “paternidad” sobre Junior, pero sí aseguró que están listos para un estadio lleno y un partido grande.

Y habló del impacto del técnico:

“El profe nos dio ideas claras, diferentes, confianza y libertad”.

También contó que habló con Marlon Torres para planear cómo frenar al delantero rival, y que su rol como capitán será proteger a los jóvenes:

“Hay que arroparlos. Mañana tendrán una linda oportunidad”.

Tolima llega preparado y convencido

No improvisan, llegan con una identidad clara, un plan y una convicción absoluta

La rueda de prensa dejó un mensaje inequívoco:

Tolima no llega a la final para improvisar, ni para sorprender, llega para ejecutar lo que lleva meses perfeccionando.

González confía ciegamente en su idea, los jugadores creen en el plan y aunque reconocen el poder de Junior, sienten que tienen las armas para neutralizarlo y para lastimarlo.

El Tolima está listo, sereno y convencido.



