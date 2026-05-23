Muchos amantes de la primera división del fútbol profesional colombiano estarán muy atentos a una semifinal que puede resultar histórica. El estadio Romelio Martínez recibirá este juego.



Junior de Barranquilla, por el partido de vuelta de las semifinales de la liga colombiana del primer semestre del año, se va a ver las caras con Independiente Santa Fe de Bogotá. Es una semifinal, en el papel, bastante atractiva.

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La ida quedó igualada

El compromiso de ida, disputado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá, terminó 1 a 1. La serie, como bien se puede notar, está totalmente abierta. Cualquier cosa puede pasar.



Los hinchas de ambos clubes ya esperan el inicio del encuentro y aguardan por conocer cuál equipo se impondrá en la semifinal de vuelta y terminará clasificando a la gran final de la liga colombiana del primer semestre del año.

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La IA abordó el posible finalista

Y bien, la inteligencia artificial se encargó de resolver la cuestión y, tras un análisis, señaló qué club va a clasificar a la gran final del torneo, en el que se enfrentaría con Atlético Nacional de Medellín o Deportes Tolima.



“¡Esta llave está totalmente abierta! Ese 1 a 1 en El Campín dejó la mesa servida para una batalla espectacular, ahora con el ingrediente de que el Tiburón no jugará en el Metropolitano, sino en el Estadio Romelio Martínez”, dice la IA.

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Santa Fe iría a la final

“Es un duelo tremendo de artilleros experimentados entre Luis Fernando Muriel y Hugo Rodallega. Aunque Junior tiene el beneficio de cerrar en Barranquilla, hay un dato histórico que pesa bastante: Santa Fe acumula cuatro años sin perder en territorio atlanticense ante el cuadro rojiblanco”, añade.



“La paridad es máxima, pero considerando el peso de la camiseta cardenal en estas instancias y su orden defensivo, me la juego por el visitante. Mi elegido para clasificar a la gran final es Independiente Santa Fe”, sentencia.





