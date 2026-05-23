Santa Fe busca la final con dos regresos claves y cuatro bajas: así visitará a Junior

Con un día más de descanso, Santa Fe viaja a Barranquilla para enfrentar al Junior en el Estadio Romelio Martínez con un vibrante duelo en el que los cardenales necesitan sumar de a tres en las semifinales para sellar la clasificación a la final. Ese título será nada más ni nada menos que contra Atlético Nacional o con Deportes Tolima que se ven las caras horas antes.

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Para Santa Fe fue una buena semana salvando la derrota en Bogotá ante Junior, seguramente no era el resultado deseado para el club, pero con un marcador parejo tendrá la chance de ganar en Barranquilla y sellar la clasificación. Además, consiguió la primera victoria en Copa Libertadores vs Platense.

Con aire en la camiseta llegarán a la capital del Atlántico para revalidar su buen momento en condición de visitante y quedarse con el boleto a una nueva final. Para este encuentro, Pablo Repetto tendrá dos regresos importantes, pero también contará con cuatro ausencias.

SANTA FE CUENTA CON DOS REGRESOS ESPERADOS PARA ENFRENTAR AL JUNIOR

A lo largo de esta temporada, Santa Fe y Junior han jugado 29 partidos y el desgaste físico puede ser un problema para ambas escuadras en el partido del sábado 23 de mayo. Este tema ya empieza a causar lesiones y molestias para algunos jugadores y el tiempo de recuperación no es mucho con tantos juegos encima.

De acuerdo con información de Miguel Paris, Santa Fe contará en la convocatoria con Emmanuel ‘Turro’ Olivera y Helibelton Palacios. El defensor central y el lateral derecho estaban entrenando con normalidad en las últimas sesiones recuperados de sus respectivas lesiones y podrán ser de la partida.

La duda será si poner a Emmanuel Olivera, dado que Iván Scarpeta se ha venido reivindicando con regularidad y con el gol que abrió el marcador contra Platense en Copa Libertadores. El ‘Turro’ apenas está regresando, pero su liderazgo en la zaga defensiva no se discute.

Por su parte, sí o sí Helibelton Palacios será titular después del desgaste de Mateo Puerta que no hará parte de la convocatoria para este duelo crucial de la Liga BetPlay. El lateral buscará sumar regularidad para afianzarse en el sector derecho después de los partidos en los que no pudo estar durante las últimas fechas.

LAS CUATRO BAJAS DE SANTA FE PARA ENFRENTAR A JUNIOR EN BARRANQUILLA

Los regresos de Emmanuel Olivera y de Helibelton Palacios son dos grandes noticias para el cuadro cardenal y para Pablo Repetto que podrá contar con uno de los grandes líderes de la plantilla y de la zaga defensiva como el argentino y uno de los laterales derechos que más regularidad ha tenido.

Una de las grandes dudas que tenía el entrenador uruguayo era la presencia de Franco Fagúndez. El mediapunta sintió un tirón en el partido frente a Platense por Copa Libertadores y estaba bajo revisión a la espera de mejorarse para estar en la convocatoria.

El viernes salieron los exámenes respectivos que confirmaron una lesión muscular leve. Franco Fagúndez deberá esperar si puede ser de la convocatoria en el juego ante Peñarol por la Copa Libertadores en la última fecha.

Además de Franco Fagúndez, Pablo Repetto no podrá contar con Mateo Puerta que no será parte de la convocatoria por una sobrecarga muscular. En su lugar ya podrá estar Helibelton Palacios. Tampoco estarán Ewil Murillo ni Edwin Mosquera por decisión del entrenador uruguayo.

LOS TRES REGRESOS EN JUNIOR PARA ENFRENTAR A SANTA FE

Santa Fe celebra los dos regresos en la zaga defensiva y Junior no se queda atrás. La zona de atrás también contará con refuerzos. Entre ellos, Lucas Monzón y Jean Pestaña que no pudieron estar en el duelo en Bogotá por acumulación de tarjetas amarillas.

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Además, tampoco pudo estar Jesús Rivas que salió expulsado en el partido de cuartos de final ante Once Caldas. El Comité Disciplinario de la Dimayor solo les puso una fecha de sanción a los tres jugadores y ya podrán estar en la nómina de Alfredo Arias.

Con estos regresos solo hay una duda que tiene que ver con la zaga defensiva. Habrá que esperar si Alfredo Arias jugará con Pestaña y Monzón o Daniel Rivera y Jermein Zidane Peña que les dio resultado en Bogotá. No obstante, la nómina titular del Junior no cambiaría mucho con respecto a lo que se vio en la capital.