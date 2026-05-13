Atlético Nacional de Medellín derrotó 9 goles a 2 en el global a Internacional de Bogotá por los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año. El marcador de esta tarde-noche fue 7 a 1.



El compromiso se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot, que tuvo una buena presencia de hinchas. Fue un partido de vuelta casi perfecto, según muchos, el que jugó el verdolaga.

Palabras de Matheus

Uno de los goles de este martes fue marcado por el experimentado mediocampista mixto Matheus Uribe, quien precisamente, una vez finalizó el encuentro, habló del juego ante los medios de comunicación.

El exjugador de Porto de Portugal no se escondió y dijo esto: “Es fundamental estar todos unidos y lograr los objetivos, paso a paso. La gente cree, la gente en la tribuna contagia, y nosotros, sabiendo el plan de juego, hacemos la diferencia para montarnos en el partido”.

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La reacción tras el primer gol

“Esto es un camino donde se siguen mejorando muchas cosas. Hoy resalto mucho el trabajo del equipo y de nuestra gente que empezó a cantar y alentar más duro después del primer gol”, añadió el jugador que supo vestir los colores de la Selección Colombia de Mayores.



Si Matheus Uribe no presenta algún problema físico en los entrenamientos de Atlético Nacional, es muy probable que termine de titular lo que queda de la liga colombiana de este primer semestre.

Arias también habló

Además de Matheus, tras el juego también se pronunció el director técnico Diego Arias. Desde que el estratega está en el banquillo del club verde y blanco, cabe mencionar, ha sido cuestionado por muchos hinchas.



“Venimos de situaciones adversas, pero seguimos intentándolo con la determinación que nos da este resultado. Jugadores, hinchas, todos, representaron las intenciones del club. Nos da alegría que nuestra gente haya podido celebrar esta victoria. Nos pone muy contentos cerrar el partido como lo hicimos. Sin duda es fruto del trabajo y dedicación”, aseguró.