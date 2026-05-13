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Atlético Nacional

Esto fue lo ‘extraño’ que pasó en el Nacional vs. Inter por cuartos de Liga

Nacional enfrentará en semis a Tolima o Pasto.
Carlos Cañas
Nacional va a las semis.
Nacional va a las semis. // @nacionaloficial

Atlético Nacional de Medellín venció 7 goles a 1 a Internacional de Bogotá, este martes 12 de mayo, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año.

El global quedó 9 goles a 2 a favor del conjunto paisa, que se convierte en el primer clasificado a las semifinales. El compromiso se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot que, aunque no se llenó, tuvo una buena presencia de hinchas.

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El arquero fue figura

El partido estuvo entretenido de inicio a fin, pero ocurrieron dos cosas extrañas. Primero, tras un marcador tan amplio, es difícil creer que el portero rival salga como una de las figuras del partido.

Pero en efecto, eso sucedió. El venezolano Wuilker Faríñez Aray fue uno de los mejores jugadores de la cancha. Si no hubiera sido por él, Internacional de Bogotá hubiese encajado varios goles más.

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Simón marcó doblete

Y el otro hecho poco habitual es que un defensa central marcó doblete. Este fue Simón García. En goleadas se puede esperar que un defensa marque un tanto, pero dos ya es una situación poco común. Además, fue la primera vez que el zaguero marcó como profesional con Nacional.

Así es la primera división del fútbol profesional colombiano, llena de novedades y sorpresas siempre. Internacional de Bogotá se regresa a casa con la eliminación. En el todos contra todos, este club hizo gran trabajo.

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Nacional va por el trofeo

Atlético Nacional de Medellín sigue en camino en las finales de la liga colombiana del primer semestre del año y hará todo lo posible por conseguir el tan anhelado título. La tarea no será sencilla, pero tampoco imposible.

Por no tener participación en ningún torneo internacional, el conjunto verde y blanco necesita sí o sí salir campeón del torneo, según muchos, para salvar el semestre. Nacional está a dos partidos de la gran final.

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