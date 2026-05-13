En las horas de la tarde-noche de este martes 12 de mayo, Atlético Nacional de Medellín se vio las caras con Internacional de Bogotá por el partido de vuelta de los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año.



Al ser local el conjunto antioqueño, el compromiso se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot, que, aunque no tuvo lleno total, sí contó con una muy buena presencia de hinchas.

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La ida quedó 2 a 1

El compromiso de ida, como bien se sabe, disputado en el estadio Metropolitano de Techo de la capital del país, terminó 2 a 1 a favor de los paisas. Por esto, Internacional tenía que hacer todo lo posible para remontar o, por lo menos, empatar el marcador global.



Sin embargo, ninguna de las dos cosas sucedió, esto porque, aunque Atlético Nacional empezó perdiendo, se hizo fuerte ante su gente y ganó 7 goles a 1. Fue un compromiso entretenido de inicio a fin.

Tremenda goleada

El marcador global, entonces, terminó 9 a 2. De esta manera, el equipo dirigido por Diego Arias se convierte en el primer clasificado a las semifinales de la liga colombiana del primer semestre del año.



Juan David Valencia marcó para los capitalinos y Simón García (x2), Matheus Uribe, Alfredo Morelos, Cristian Arango, Edwin Cardona y Andrés Sarmiento anotaron para el club de la ciudad antioqueña.

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La semifinal será ante Paso o Tolima

Atlético Nacional de Medellín se enfrentará en las semifinales con el vencedor de la llave entre Deportivo Pasto y Deportes Tolima. Esa serie, por el momento, la va ganando el equipo que es dirigido por Lucas Fidolo González Vélez​.



El conjunto verde y blanco es gran favorito para ganar el título de esta liga. El trabajo no va a ser fácil, pero tampoco es un trabajo que resulte imposible. Habrá que esperar para conocer si el gran objetivo en Nacional se termina cumpliendo.



