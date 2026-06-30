Una de las estrellas del América de Cali, uno de los equipos más importantes del fútbol profesional colombiano, podría irse a jugar al fútbol del viejo continente. Un negocio ya estaría en curso.



Se trata del reconocido mediocampista Josen Escobar, quien tiene apenas 21 años. Dynamo Majachkalá, equipo de Rusia, estaría interesado en hacerse con los servicios del colombiano.

Lea también Bombazo: desde Perú aseguran que el negocio entre América y Universitario se desplomó

El equipo que quiere a Josen

Este equipo ya habría hecho una primera oferta por el jugador. América de Cali habría respondido a la misma. El equipo rojo del Valle del Cauca consideraría baja la propuesta, por lo que puso sobre la mesa una contraoferta.

“El Dynamo Majachkalá de la primera división de Rusia 🇷🇺 hizo una oferta por Josen Escobar. #América la consideró baja y respondió con una contraoferta. Se esperan avances en los próximos días”, dijo al respecto Andrés Muñoz, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter.

Lea también América de Cali va con todo: anunció nuevo refuerzo

¿Se dará el traspaso?

Los próximos días serán más que importantes para conocer si este negocio se termina dando o no. Algunos hinchas del América de Cali, debido a la relevancia del jugador en el plantel, esperan que no se dé el traspaso. Otros aguardan que se dé.



Y ya que se habla del escarlata, este equipo en los últimos días oficializó la llegada de Yhormar David Hurtado Torres. Hurtado es muy recordado por su paso por el Deportes Tolima.

El jugador que llegó al América

“El jugador colombiano Yhormar David Hurtado Torres se suma a la plantilla profesional del América de Cali. El futbolista antioqueño llega con una trayectoria importante en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) y experiencia reciente en el exterior, además de un perfil asociado a la ofensiva, fuerte defensivamente en duelos y gran comprensión del juego actual”, comunicó el club.



“Su capacidad para recorrer la banda, proyectarse al ataque y participar en fase ofensiva lo convierten en una pieza que puede aportar dinámica por los costados. Hoy se suma a un grupo que afrontará el segundo semestre con compromiso, intensidad y el respaldo de una hinchada que entiende que somos todos del Rojo. América le da la bienvenida a Yhormar Hurtado y le desea éxitos defendiendo nuestros colores”, añadió.











