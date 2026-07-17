Millonarios confirmó la nueva posición que contrataría

Cada vez falta menos para que se vuelva a ver en acción a Millonarios, pero mientras tanto el cuerpo técnico sigue llevando a cabo trabajos de pretemporada con sus jugadores y las respectivas directivas trabajando en la reestructuración de la plantilla.

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Fabián Bustos, de la mano de los directivos de la institución, han venido trabajando en las respectivas contrataciones, pero también salidas de jugadores, tal como lo hizo recientemente con Elizalde, a quien decidieron terminarle su contrato y buscar otras alternativas de talla nacional o internacional.

Millonarios ya tendría definido el reemplazo de Elizalde

La información sobre la salida de Elizalde fue revelada por el periodista Alexis Rodríguez, quien aseguró que la desvinculación del zaguero se concretará en las próximas horas y no representará un costo para el club bogotano.

El uruguayo no terminó de convencer a Fabián Bustos, jugó poca cantidad de minutos y en los que sumó no destacó, por lo que a pesar de contar con contrato hasta diciembre del presente año preferirían no continuar con él.

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Con la salida de Elizalde, Millonarios no solo pierde una alternativa en la zaga central, sino que también libera un cupo de extranjero, situación que podría facilitar la llegada de un nuevo refuerzo para esa posición.

Según dio a conocer Guillermo Arango, ya se tenía prevista esta salida y el respectivo reemplazo ya estaría pensado, por lo que se iniciaron gestiones buscando a un central colombiano, aunque no se le cierra la puerta a la posibilidad de contratar un nuevo extranjero.

¿Cómo le fue a Elizalde con Millonarios?

El 'charrúa' de 26 años llegó desde Platense causando grandes expectativas con respecto a lo que pudiera aportarle al equipo a lo largo del semestre de apertura, pero terminó decepcionando, habiendo jugado 15 partidos, 3 de ellos en Copa Sudamericana, 1.042 minutos dentro del campo de juego en los cuales se reportó con una asistencia.

¿Dónde jugará Elizalde?

La noticia confirma una posibilidad que ya había tomado fuerza durante los últimos días, cuando desde Argentina y Uruguay se conoció el interés de Defensor Sporting por incorporar al defensor de 30 años.

“Millonarios- Edgar Elizalde firmará hoy la rescisión de su contrato sin cargo. El central entendió que no iba a jugar tras una charla con el DT. Apareció Defensor Sporting, dirigido por Mauricio Larriera, quien lo conoce y salió campeón con él en Peñarol”, informó el comunicador.