Junior de Barranquilla, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, se coronó como campeón de la liga del primer semestre del año. El tiburón celebró su estrella número 12.



El club que es dirigido por el uruguayo Alfredo Arias se impuso ante Atlético Nacional de Medellín. Fue una serie entretenida de inicio a fin. En la ida, en el Romelio Martínez, el Junior ganó 3 goles a 0.

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El global acabó 3 a 1

En la vuelta, que se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, el conjunto verde y blanco se llevó la victoria por la mínima diferencia, pero no pudo remontar.



El global acabó 3 goles a 1 a favor del Junior de Barranquilla. Los amantes de la primera división del fútbol profesional colombiano gozaron de un verdadero espectáculo que, aunque eso sí, tuvo sus polémicas arbitrales.

Se presentaron polémicas arbitrales

En una de ellas, estuvo involucrado directamente el mediocampista Fabián Ángel. Estaba por terminarse el cotejo de vuelta y al jugador del Junior, tras un centro de Edwin Cardona, le pegó la pelota en la mano.



El juez central Carlos Betancur fue llamado por el VAR, pero tras la revisión, determinó que la mano no era punible, por lo que tomó la decisión de no sancionar penal a favor de Atlético Nacional.

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Palabras del experto

Tras esta polémica, desde El Var Central, una cuenta de X que analiza las polémicas arbitrales del fútbol profesional colombiano, se pronunciaron y señalaron que la acción era para penal.

“ESTA, EN CAMBIO, SÍ ME PARECÍA PENAL CLARO. Brazo en posición antinatural. Más allá de que Ángel no esperaba el balón y lo que sea, pero ya va desde antes con su brazo separado del cuerpo. De verdad que no entendí hoy las decisiones de Carlos Betancur”, se indicó. Desde la misma cuenta afirman que el penal sancionado por presunta falta sobre Alfredo Morelos es muy discutible.



